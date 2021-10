Preocupante el índice delictivo

De nada sirve tener policías estatales y federales si no se hace nada para frenar a delincuencia, afirma el empresario Mario Metellín

Mario Metellín Hernández, empresario local, dijo que en Ciudad del Carmen por años no se había observado tanta delincuencia como se nota en las últimas fechas, además de homicidios que se dieron desde hace un mes, sin embargo, no hay autoridad que pare ese problema porque además de que no hay policías, no hay vigilancia en las calles y eso causa temor a los ciudadanos.

Asimismo indicó que de nada sirve tener policías federales y estatales en la isla, si no se ve el trabajo de seguridad y es que solamente se les observa por los alrededores del parque principal, sin embargo, por las noches no inspeccionan las colonias donde se dan los robos y asaltos, además que son poco más de dos semanas que las autoridades estatales tomaron el mando y hasta hoy no se ve el trabajo de seguridad en Ciudad del Carmen.

-No sabemos si los mismos ciudadanos sean quienes se armen para combatir ese problema, porque las cosas en vez que mejoren para los ciudadanos, van empeorando en estas fechas. Aquí en la isla deben de poner a personas que conozcan de seguridad y no que vengan a experimentar. No tenemos nada en contra de las autoridades estatales y locales, pero si es importante que se dé un cambio en la seguridad de todos los ciudadanos de la isla-, destacó.

Al continuar, mencionó que los robos a comercios están a la orden del día y aunque las autoridades policiacas digan que no es para alarmarse, la ciudadanía y empresarios lo ven de otra manera, sobre todo que en vez de fomentar la economía en la ciudad lo que aumenta es la delincuencia, porque no hay policías y los que llegaron solo vinieron a pasear, como si estuviera de vacaciones.