Prepara PT denuncia penal por agravios a AMLH

El Partido del Trabajo (PT) prepara una denuncia penal contra quien resulte responsable por los delitos de amenazas en contra de la comisionada política nacional Ana María López Hernández, quien a causa de las agresiones tuvo diversas afectaciones de salud.

Así lo reveló el Diputado Antonio Gómez Saucedo quien dio la bienvenida al comisionado Nacional de Asuntos Electorales Francisco Rosas Villavicencio, afirmó que la campaña de violencia contra ella surgió tras la renuncia de Renato Sales Heredia y sus señalamientos de traición hacia ellos.

Dijo que el acoso no solo ha sido en redes sociales, sino que a través de terceros les han hecho llegar mensajes que preocupan y consideran, pone en riesgo no solo a la ex diputada, sino a todos los que integran al PT en la entidad.

“Surgen amenazas directas que han llegado a través de terceras personas; de forma directa se da a conocer que existen reuniones de diferentes personas donde se emiten frases agresivas como ‘la vamos a acabar’, ‘la vamos a desaparecer’, ‘no sabe lo que le espera’, ‘que se cuide’…” declaró.

Afirmó que tienen en su poder grabaciones de aquellos encuentros, así como llamadas telefónicas y una vez recuperada López Hernández, acudirán a la Fiscalía General del Estado (Fgecam) para hacer los trámites correspondientes.Cuestionado por que la posibilidad de que todo sea una estrategia para presionarlos y que desistan de la coalición electoral con Morena, puntualizó que ellos están firmes en el acuerdo y respaldarán hasta el final.