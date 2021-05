Preparados para ganar la elección: Carolina Viggiano

La secretaria general del CEN del PRI reconoce que en Carmen existen buenos candidatos comprometidos con su tierra, como es el caso de Óscar Rosas

Durante su visita por Carmen, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano, reconoció que existen buenos candidatos como es el ex senador por Campeche, Óscar Rosas González, quien conoce su compromiso por su tierra, pero sobre todo su experiencia y don de gestión, es por lo que vengo a respaldarlo.

Acompañada de Viridiana Suárez de Rosas esposa de Óscar Rosas González, reiteró que conoce muy bien el trabajo del ahora candidato a la alcaldía de Carmen por la coalición “Va por Carmen” siendo los tres partidos líderes nacionales con experiencia.

“Los candidatos son priistas probados, que cuentan con una gran trayectoria. Estamos preparados para sacar exitosamente esta elección y llevar a la Cámara un número importante de compañeras y compañeros diputados que nos permitan detener esta catástrofe que estamos viviendo.

Debemos cambiar el rumbo del país para poder avanzar. Hoy, estamos quedando rezagados y en incertidumbre, con un gobierno que toma decisiones ocurrentes y pone en peligro la vida de miles de mexicanos y mexicanas”, puntualizó la secretaria general del CEN del PRI.

Reiteró que se tiene que tener un buen gobernador, Campeche ha sido ejemplo nacional de hacer las cosas bien, no se debe permitir que se pierde el camino, pero sobre todo que no existe un retroceso con la llegada de personas que buscan experimentar, de usarnos como un experimento que no está llevando al fracaso.

En reunión con mujeres también reconoció sin afán de ser irrespetuosa, que se requiere para Campeche una persona dinámica, con el respaldo de sus diputados locales, que rinda para lo que viene y que no requiera de ayuda, porque se cansa si camina solo una cuadra, como el caso de cierta candidata.