Presidente de Notarios defiende a su gremio, que “no fue por fallas”

El Presidente del Colegio de Notarios Asociación Civil, Luis Arturo Flores Pavón, brindó el posicionamiento del colegio ante el anuncio hecho por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) acerca de la cancelación en el país de las cuentas de mil 22 notarios públicos y corredores que estaban inscritos en el esquema de inscripción en el Registro Federal de Contribuyente (RFC) a través de medios remotos.

“Cabe recalcar para beneficio de la ciudadanía, que este listado no recae en algún tipo de falta o de falla en la notaría en alguna escritura que se haya elaborado, o en su caso que este notario a título particular no haya cumplido con alguna responsabilidad adquirida, entonces esta lista demarca o señala quienes no se renovaron en esta lista que es voluntaria y que está registrada ante la Secretaria de Hacienda”, dijo Flores Pavón.

Aseguró que en cuestión de las responsabilidades fiscales, es un pacto federal que hay en los estados, que además, incluye a los notarios puesto que ellos son quienes brindan la fe pública y se encuentran vinculados con demasiadas responsabilidades retenedoras de impuestos, por lo que siempre están al corriente de sus obligaciones fiscales.

Flores Pavón aseguró que este listado emitido por el SAT no afecta la forma en la que van a trabajar los fedatarios, porque es el gobernador de cada estado quien asigna el título de notario en cada entidad, por lo que en su caso alguna notaría no renueve su participación en este padrón, solamente tiene que hacer de conocimiento al cliente que tiene 15 días hábiles para hacer su cita, para dar de alta alguna sociedad ante el SAT.

El Presidente de notarios, precisó que si hubiera mejoras en la plataforma de registro que tiene el SAT, muchos de los fedatarios continuarían haciendo uso de esta, además de que se renovarían de manera voluntaria, ya que esta puede ser una herramienta versátil en el registro de personas morales ante el Servicio de Administración Tributaria.