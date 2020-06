Presidente equivocado, no puede ser árbitro electoral: Nordhausen

Amlo, incompetente para vigilar elecciones

Las elecciones son cuestión del INE, pero lo que quiere es meter la mano y hacer trampa, quiere robarse los votos para que vuelva a ganar Morena, manifestó el diputado Jorge Nordhausen Carrizales, respecto de las recientes declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador que será vigilante de los comicios de 2021.

En ese sentido, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, enfatizó que “está clarita la intención, seguro Manuel Bartlett lo enseñó”, señaló.

En entrevista, dijo es incongruente el Presidente, “pues, él no era el vigilante en las elecciones de 2018 cuando ganó junto con la mayoría de los Diputados Federales y Senadores y efecto AMLO por todo el país. No pasó nada”.

Opinó que el Presidente se equivoca al querer ser árbitro electoral, “lo que tiene que hacer es ponerse a gobernar, crear empleos para los mexicanos que están desesperados y salvaguardar la integridad física de los ciudadanos y apretar las medidas de seguridad en el país”.

Dijo, no hay que perder de vista que las elecciones son cuestión del Instituto Nacional Electoral, no del Gobierno Federal y no del Presidente.

Por otra parte, al preguntarle por la polémica destitución de la dirigente estatal de Morena, Patricia León López, y el caos en ese partido, Nordhausen Carrizales, expuso que “los problemas en Morena es más un reflejo de la crisis interna que tiene ese instituto político que está cayendo rápidamente en la preferencia electoral y me imagino que eso provoca este tipo de situaciones”.

Si afectarán las venideras elecciones, recalcó que “eso habría que preguntárselos a ellos, ahí si no sé, es un tema de ellos. Yo nomás veo que están cayendo en las preferencias, están desesperados y en ese sentido podemos esperar cualquier cantidad de locuras”, concluyó.