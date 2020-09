Presupuesto de Amlo, “de imaginaciones e ideas sin sustento”: Ricardo Medina

Para el líder estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán, el proyecto de Presupuesto Federal para 2021 está basado en “imaginaciones e ideas que no tienen sustento y que terminarán por afectar en forma importante a los mexicanos”.

Lamentó que el Gobierno Federal piense erróneamente en un crecimiento superior al cuatro por ciento, cuando organismos especializados auguran un decremento de hasta el 10 por ciento como efecto directo de la pandemia por Covid-19, misma que se estima se extenderá hasta avanzado el 2021.

Adicional a eso, lamentó que se privilegien “obras faraónicas” como el Tren Maya y se no destine mayor presupuesto al fortalecimiento del sector salud y la reactivación económica del país.

“Se deja descobijado y se restan recursos a las entidades para proseguir con proyectos que no solamente no avanzan, sino que son cuestionados por su impacto ambiental y la multiplicidad de problemas que tienen”, declaró.

Dijo que el PRI ha sido claro con lo que se debe hacer para 2021 y es enfocar mayores recursos al equipamiento de hospitales, adquirir equipos de protección para el personal de salud, sin dejar de impulsar la economía de micros y pequeñas empresas.

En este sentido, aclaró que no ve con malos ojos la construcción del Tren Maya, pero por ahora las prioridades deberían ser otras.

“No decimos que no se hagan, pero quizás que destinen menor cantidad de recursos, que sigan avanzando pero que esto no descobije, no reste disponibilidad presupuestal a entidades y municipios y se deje en incertidumbre a los habitantes de los estados”, apuntó.

Sobre la esperanza de crecimiento basada en la vacuna contra el coronavirus, apuntó que es irresponsable construir un presupuesto basado en suposiciones.

“Vivimos momentos críticos, difíciles y poner cifras alegres que contradicen la realidad y contradicción estudios de gente objetiva y expertos, es querer vernos la cara a todos los mexicanos”, añadió.

Finalmente, dijo que la bancada priísta en el Congreso de la Unión no aprobará un presupuesto donde los ciudadanos sean afectados por una visión irresponsable del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.