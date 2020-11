Pretenden arrancar liga de básquetbol

Por la pandemia ahorita todo este detenido, la escuela de basquetbol Halcones de Champotón, en donde trabajamos con niños de seis a doce años, no está funcionando, no podemos poner en peligro a estos pequeños, posiblemente regresemos hasta principios del 2021, lo anterior lo declaró el entrenador en jefe de esta escuela en ese municipio del estado, Fredy Arcovedo. La situación esta terrible con lo de la pandemia, hasta el momento las autoridades tanto del municipio como de salud, no han dado autorización para abrir los espacios deportivos, por lo que todo está detenido.

Sin embargo, dijo el ex basquetbolista profesional, estamos trabajando, planeando que es lo que se puede hacer en el futuro, este fin de semana tenemos previsto una reunión con representes de equipos de aquí de Champotón, para arrancar una liga de la categoría libre, en la rama varonil, pero te digo, estamos supeditados a lo que digan las autoridades sanitarias.

Para realizar esta junta debemos de cumplir con los protocolos, para que no haya peligro con los que vamos a juntarnos, hay que tomar en cuenta todas las medidas, asentó el entrevistado.

En Champotón están detenidas todas las ligas, los torneos, en este municipio contamos, dijo Arcovedo, la libre varonil se juega los sábados, los domingos la femenil, la de segunda fuerza que se realiza los lunes, miércoles y viernes y la de segunda martes y jueves.

Por lo que respecta a su escuela los Halcones, que es patrocinada por el Maestro Daniel León, está detenida hasta nuevo aviso, la escuela tiene 25 jovencitos de seis a doce años, que entrenaban todos los días de cuatro a seis de la tarde en la cancha de duela del municipio.