Pretensión de AMLO, cobrar impuestos a quien lo critique

La posibilidad de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le cobre impuestos a quienes le critican por su actuar en el Gobierno, genera carcajadas y una seria preocupación entre los Diputados del Congreso del Estado.

Para la Diputada Ana Gabriela Sánchez Preve, AMLO se pega de frente con la realidad del país, donde la gente ya demanda los cambios que prometió. Recordó que este comentario surge de la crítica hacia su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien mostró su poca empatía con la familia de niños con cáncer al denunciar la falta de medicamentos.

“Por supuesto, legalmente no lo puede hacer, pero está lanzando una amenaza: hablas mal de mi te voy a cobrar. Amenaza a todos los mexicanos y no reconoce la realidad que se vive en este momento por las malas decisiones del Gobierno Federal”, apuntó.

Expuso que permitir una propuesta así, sería igual que vivir en la dictadura cubana, venezolana o evocar a los nazis, donde hablar mal de la autoridad es sinónimo de cárcel o desaparición.

Tras una sonora carcajada, la Diputada panista, Nelly Márquez Zapata, comentó que México no se merece un gobernante como López Obrador a quien tildó de ocurrente, loco y ciego ante la realidad de un México que se cae a pedazos por su mal manejo de las crisis.

Para ella esta postura del mandatario hace recordar a Hugo Chávez y Nicolás Maduro, “quiere tener sumiso al pueblo y pisoteado, este tipejo (López Obrador) le quiere poner un tapabocas al pueblo y a la libertad de expresión, está loco el viejito”.

Márquez Zapata ve con preocupación que de la “ocurrencia” se pase a una propuesta de Ley, de allí que insistió en 2021, los partidos de oposición deben ganar la mayoría en el Congreso de la Unión para ser un verdadero contrapeso al Gobierno.

En su oportunidad, el Diputado independiente, Luis García Hernández, piensa en esa afirmación como una “vacilada” más de AMLO, “aunque sí lo dice en serio sería una locura, porque nadie puede ir en contra de la libre expresión, más cuando vemos un país que no tiene rumbo”.

Aseguró que el pueblo de México siempre ha sido critico de sus gobernantes y con el actual no debe haber excepciones ni censura.

“El pueblo bueno y sabio habla, sí le quitarás el derecho constitucional imagínate estaremos viviendo un régimen similar al que vive Venezuela, es un gran riesgo y es peligros para la sociedad mexicana que se acostumbró a criticar al presidente cuando no trabaja bien”, completó.

Los tres legisladores enviaron un mensaje a la bancada morenista en el Congreso del Estado, para dejar su fanatismo y no aprobar una iniciativa transgresora de los derechos.

Sánchez Preve insistió que “a el ex presidente Peña que no le dijeron y no tomó esta actitud de represalia, los mexicanos ya abrieron los ojos, espero que los Diputados de Morena también y confió en que sí quieren a Campeche dejarán de seguir sus instrucciones”.