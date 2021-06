Prevención y cuidados contra Covid para salud y economía proponen Diputados

Todos como sociedad tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto para no relajar las medidas sanitarias y evitar un rebrote de contagio de Covid, somos responsables de cuidar de nuestra salud y la de nuestras familias, señaló el Diputado Jorge Ortega Pérez.

Sería un golpe muy duro de nuevo para el sector económico que son los que más sufren estas consecuencias, más negocios cerrarían o quebrarían los pocos que se pudieron mantener durante esta contingencia, tal vez la gente se ha confiado porque se han estado suministrando las vacunas y por eso han relajado las medidas y protocolos del Covid.

Manifestó que la vacuna no evita el contagio del virus, ayuda a que no sea grave la enfermedad en caso de contagiarse, no debemos confiarnos ni relajar las medidas de higiene, evitar asistir a lugares públicos en medida de lo posible, reuniones sociales o familiares.

El Covid-19 provocó que las personas sean más conscientes con las medidas de higiene, ahora es más común y responsable el uso de gel antibacterial, el lavado constante de manos, a usar el cubrebocas en caso necesario de salir del hogar y de usarlo en los centros de trabajo, no debemos bajar la guardia, hay que continuar de esta manera.

Por su parte, la Diputada Leonor Piña Sabido señala que de ninguna manera ha relajado las medidas de higiene y cuidados para evitar el contagio de Covid, cada uno de las y los ciudadanos es plenamente responsable del cuidado de su salud, por ende una servidora es sumamente responsable, pues tengo familia y colaboradores a quienes debo cuidar por lo tanto cuido mi salud, he evitado en la medida de lo posible asistir a lugares públicos como restaurantes, cines, reuniones familiares, etc.

Manifiesta que la vacuna no evita el contagio del virus, sino que aminora los efectos que puede traer la enfermedad, no debemos relajar las medidas de higiene por ningún motivo, por lo mismo no podemos estar confiados y bajar la guardia en nuestras medidas de seguridad, hay que continuar con el uso de cubrebocas, el lavado de manos, uso de gel antibacterial y la sana distancia.

La responsabilidad de prevenir sigue siendo de nosotros, de manera individual cómo ciudadanos que debemos resguardarnos en la medida de lo posible para cuidar a nuestras familias, nuestro centro de trabajo y a nosotros mismos. Sostiene que tenemos que aprender a vivir con este virus y seguir extremando los cuidados para evitar en lo posible ésta enfermedad, continuar con las medidas de higiene como parte de nuestra vida cotidiana, asegurando nuestra integridad y la de los nuestros.