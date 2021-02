PRI cuenta con la mejor estructura para elecciones

Enrique Zapata Acosta afirma que el trabajo realizado es una muestra que se cumple los compromisos contraídos con la ciudadanía

Contamos con los mejores hombres y mejores mujeres para las próximas elecciones, por eso hoy hacemos frente a quienes no creen en nuestro partido político, por eso trabajamos en mantener la gubernatura del Estado de Campeche y otros cargos, además se visitan todas las comunidades de los diversos municipios.

Así lo afirmó José Enrique Zapata Acosta, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el municipio del Carmen, quien dijo que el trabajo realizado en esta administración demuestra el trabajo y compromiso con los ciudadanos, es decir, quien está en el Ayuntamiento del Carmen y quienes conforma la Legislatura Local, así como del gobernador Carlos Miguel Aysa González.

-Los ciudadanos no creen en falsas promesas, porque eso pasó hace algunos años, pero ahora la mejor recomendación de un funcionario es su trabajo y el cumplimiento de los prometido, además existen otro tipo de políticos que siguen en su cargo, pero que nunca salen a visitar o platicar con las personas que necesitan de ayuda y apoyo para trabajar. Porque no es nada más mencionar

proyectos y programas, si no los entregan, como pasa en las comunidades del municipio del Carmen desde el año pasado, destacó.

El ser político, mencionó, no es solamente vestirse bien, hablar bonito o prometerles a las personas acciones a sus necesidades, si no ver que los problemas sean resueltos lo antes posible, porque solo se ven cuando necesitan el voto de confianza que los vuelva a llegar a otros cargos populares, sin embargo, la ciudadanía no cree en quienes los visitan y luego no regresan para atenderlos, por eso nuestros precandidatos y candidatos del PRI trabajan por el bien de todos.