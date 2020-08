PRI debe presidir Cámara de Diputados, deciden hoy; esperan respeto de acuerdos firmados

Morena rompe con PT por gandallismo de Noroña y PAN apoya al tricolor para encabezarla

Al entrar en funciones la actual legislatura federal, tal y como lo marca la ley orgánica de ese colegiado, se firmaron los acuerdos de gobernabilidad interna en donde Morena tenía el mayor número de Diputados y por ser la primera fuerza política presidiría la Junta de Gobierno, el PAN la segunda fuerza y el PRI la tercera. Los demás partidos de forma escalonada para abajo. Los acuerdos firmados fueron que Morena encabezaría la junta de gobierno, antes llamada Gran Comisión, así como la mesa directiva del primer año con Porfirio Muñoz Ledo; Acción Nacional el segundo año que recién finaliza hoy y el PRI, el tercero y último periodo que debe iniciar el primero de septiembre, mañana.

Hasta que la gandallez de Gerardo Fernández Noroña, azuzado por diferentes condiciones, presionó para que la “bancada del PT” iniciara la “compra” de diputados hasta por 5 millones de pesos del PES y otros partidos, ante el jaloneo por las votaciones de barbaridades y media en San Lázaro propuestas por el poder ejecutivo. En el mundo político, todos saben que el presidente Andrés López Obrador, no habla con Alberto Anaya dueño del PT, por lo que se entiende que Noroña es usado por Amlo y aceptado “ese uso” por Anaya para congraciarse con el presidente de la República para presionar al PRI.

Lo que no ganó en urnas el Partido del Trabajo, lo quiere ganar comprando “legisladores” con dinero y candidaturas futuras. Para lo que Noroña, un auténtico dramático de la política se ha montado en el circo para además de rebasar al Revolucionario Institucional, ser él, Fernández Noroña el que presida la mesa directiva de la Cámara de Diputados por un año.

Recientemente, el PRI por los acuerdos pactados, votó con Dulce María Sauri Riancho y Rubén Moreira a favor de un Periodo Extraordinario de Sesiones y la yucateca se auto calificó como “correa de transmisión” para alinearse con Morena. De ahí se votó la ley para avalar al presidente López Obrador para la compra de medicinas en el extranjero.

Es decir, hay acuerdos con los que cumple el PRI para que no haya pretexto para que no existan medicamentos para los mexicanos. Por lo que, lo menos que espera el tricolor es que Morena cumpla los acuerdos no solo pactados, sino firmados como corresponden.

Por lo que es grotesco ver a un ser grotesco como lo es Fernández Noroña, tratando de arañar y romper un acuerdo. ¿Quién lo impulsa? Es obvio que el presidente López Obrador y los llamados duros de Morena; pero también hay un dato: no ganó el PT en las urnas lo que pretende alcanzar el escandaloso diputado, por lo que el dueño de la franquicia Alberto Anaya, no tiene voz ni voto pero obstaculizan un acuerdo.

Hoy a las 5 de la tarde en San Lázaro se decide lo que está firmado y debe concretarse. Acción Nacional apoya al PRI en esta justa aplicación de la ley, por lo que en caso de no darse, dejaría en muy mala posición al sistema, a Morena y a la bancada de ese partido porque no cumple lo que negocia y se convierte en “NO CONFIABLE”.

El sainete de Noroña, debe quedar en eso. Y ante esa pretendida han lastimado al propio Morena con “la compra” de diputados (perogrullada) pues deja sin el número de legisladores necesarios para tener la mayoría absoluta y el PAN ocuparía su lugar. Así que han tenido que maniobrar para que al menos un diputado, se retracte de su incorporación al PT.