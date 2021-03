PRI denuncia a involucrados en maltrato a “Manuelito”

Siembran conflicto y mediante video manipulado mueven redes sociales para sacar raja

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado (Fgecam) en contra de quien, o quienes resulten responsables de las agresiones cometidas en contra de “Manuelito” durante el evento alterno a la toma de protesta de los candidatos de la coalición Va X Campeche.

Ricardo Medina Farfán, dirigente del tricolor, lamentó lo sucedido, reconoció que la situación no puede cambiarse, pero sí hacer lo necesario para que acciones como estas no se repitan y manchen el proceso electoral que está en marcha.

Confirmó que las ocho personas involucradas en la organización del evento han sido dadas de baja y estarán a disposición de la autoridad investigadora a fin de esclarecer el tema.

“Hoy nosotros queremos marcar la diferencia, diciendo pasó algo que no debió ocurrir, pues aquí estamos para dar no solo la cara, para asumir la responsabilidad, pedir que se aplique la Ley, colaborar con las autoridades y de una u otra manera no quede hecho de este tipo, finalmente sin ningún tipo de respuesta legal, jurídica y una sanción”, declaró.

Medina Farfán lamentó que haya actores políticos y partidos que intentan sacar “raja política”, les pidió dejar estas prácticas, e insistió que cuando ellos han enfrentado problemas similares se esconden o responsabilizan a terceros de los hechos.

“En otros casos hemos visto, lamentablemente como ocurren estos hechos y simplemente no hay quien dé la cara, no hay quien diga algo, simplemente esperan a que el tiempo olvide las cosas, nosotros lo que queremos es que la gente vea que nosotros finalmente estamos aquí asumiendo la responsabilidad y haciendo lo necesario para que esto no ocurra, no vuelva a repetirse y quienes estuvieron involucrados asuman su responsabilidad”, explicó.

El dirigente priísta, explicó que con la denuncia se entregó la lista de quienes participaron en el evento a fin que pudieran ser citados para tomarles declaración.

Sin embargo, también expuso que la queja presentada busca conocer sí existe manipulación en torno al hecho, y es que un día después, diversos perfiles de Facebook supuestamente de noticias, hicieron una entrevista a modo con el afectado.

“Dentro de esta denuncia, no solo damos cuenta de los hechos, sino que pedimos que se investigue la posibilidad de se haya dado un caso de manipulación, de intervención sobre alguna de las personas participantes, particularmente de la persona que fue el actor principal en estos hechos y de que pudieran haber manipulado su intervención”, acotó.

Aseguró que el PRI y la coalición Va X Campeche no tolerarán actos de violencia durante la campaña que está por iniciar, remarcó que harán los señalamientos que tengan que hacer, sin importar de quien o quienes se trate.