PRI, el único partido en Campeche con unidad y fortaleza

Ante un abarrotado Centro Internacional de Convenciones Campeche XXI, se llevó a cabo la VI Sesión Ordinaria del Consejo Político Estatal del PRI, encabezado por su dirigente Ricardo Medina Farfán, quien hizo un fuerte llamado a los consejos y a la militancia en general.

Lo primero: que en el proceso de renovación del partido se sumen e integren al trabajo. “Espacio hay, chamba sobra”. Y agregó que la exigencia social nunca se equivoca, “los que se equivocan son los que no saben leer entre líneas lo que quiere la gente”, subrayó.

Segundo: enalteció la eficiencia y lealtad de quienes conforman los Comités Municipales, Subcomités y Seccionales, “para todos ellos no les regateo el mínimo reconocimiento”, enfatizó. Y subrayó que muchos hablan, muchos más opinan, “pero hoy el priísta verdadero es el que se faja los pantalones y las faldas para enfrentar la innegable realidad de los complejos tiempos que vivimos”. De esos, dijo, necesita más el PRI.

Asimismo, los instó a trabajar sin simulaciones por las siglas de su partido, llevar con orgullo sus colores y la tradición tricolor.

-Dejemos las especulaciones a un lado. Que no nos asusten con el petate del muerto – manifestó.

En presencia del gobernador Carlos Miguel Aysa González, quien acudió en su calidad de consejero estatal, y ante funcionarios integrantes del gabinete estatal como Pedro Armentía López y Christian Castro Bello, Secretario General de Gobierno y Secretario de Desarrollo Social y Humano, respectivamente, así como el ex gobernador Jorge Carlos Hurtado Valdez y alcaldes, recalcó que la voluntad ciudadana que es irremplazable no se ha pronunciado por ningún partido en lo general, ni por ninguna persona en lo particular.

-Hoy no hay ninguna definición para nadie, y en política, estimados compañeros consejeros, lo que hoy es una aparente realidad, mañana no lo será – precisó.

Reiteró que la mejor carta que tendrán los priistas para obtener la confianza de la gente son los resultados de los servidores públicos en funciones y por ello, reconoció públicamente al gobernador Aysa González, por su capacidad de gestión y cercanía con la gente.

Con miras a las elecciones de 2021, Medina Farfán recalcó que el PRI Campeche habrá de posturas a priistas de verdad, no a simuladores que solo ambicionan obtener un cargo público, ya que la deslealtad le ha salido cara al partido.

-En la elección que se avecina tenemos que salir con priístas 100% priístas, valga la redundancia, de conducta intachable, sin cola que les pisen, en un Campeche en el que todos nos conocemos y que no se puede simular a menos que corramos el riesgo de enfrentar el rechazo ciudadano – significó.

Además, que cuente con la capacidad, la madurez y la experiencia necesaria conforme al nivel de responsabilidad al que aspira.

Y continuó: tiene que tener ideas claras e inteligentes de lo que le va a ofrecer a la gente y, sobre todo, tener muy claro que las responsabilidades públicas son para servir a las personas y no para aprovecharse del cargo.

“En suma compañeros, no mas priístas efímeros, hechos al vapor, que se benefician de cargos que les llegan del cielo, como tampoco chantajes amparados en una historia sin resultados para la gente“, expresó.

Como parte del orden del día, se presentó también el Plan de Trabajo que el Comité Directivo Estatal del PRI, ejecutará durante 2020, compuesto por cuatro ejes de lo que como priistas deben ser: Intachables, incluyentes, imparables e imbatibles.

0 Share