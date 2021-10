PRI exige seguir siendo estado seguro

La Fracción Parlamentaria del PRI fijó postura contundente sobre la aparición de narcomantas este fin de semana en Carmen y en Campeche, exigieron a las autoridades a realizar las investigaciones y cumplir con sus responsabilidades de seguir manteniendo a Campeche como el estado más seguro del país.

“No queremos que en Campeche ocurran actos de violencia y gravedad, las cuales lamentablemente se han vuelto escenario cotidianos en otras entidades del país”, expresó el Diputado local y dirigente estatal del PRI, Ramón Santini Cobos.

El Diputado, quien también es presidente de la Comisión de Seguridad y Protección a la Comunidad del Congreso del Estado, indicó que no se debe tomar lo ocurrido a lo ligero, por lo que pidió que las autoridades apliquen las investigaciones y la funciones de mantener salvaguardando la seguridad de los campechanos.

“Los Diputados del PRI tenemos el compromiso de apoyar todo lo que sea necesario para mantener la paz y seguridad que se vive en nuestro estado, esto no es un tema político, es una situación que nos debe mantener a todos el pueblo unido”.

Por su parte, el Coordinador Parlamentario del PRI, Ricardo Medina Farfán, precisó que no se puede permitir que Campeche deje de figurar entre las entidades más seguras del país en tanto que llamó a no bajar la guardia para que no corran peligro los campechanos.

“Creo que es una señal de alerta que no podemos desestimar, sino hacer las investigaciones correspondientes, nosotros como PRI haremos todo lo necesario para que Campeche siga siendo un estado seguro”.

Recalcó que la aparición de narcomantas preocupa como ciudadanos, ya que nadie desea que en el estado pase como en otras entidades como Michoacán “que no tierra de nadie, en la ciudad de México, ejecuciones a plena luz del día”.

Medina Farfán puntualizó que las autoridades en turno no pueden permitir que más actos de esos o peores ocurran en Campeche por lo que deben refrendar y mejorar los trabajos que se han hecho desde hace años atrás.