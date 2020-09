PRI: Gobierno rebasado y engañando a todos

En Campeche el Segundo Informe del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, pasó prácticamente desapercibido, las oficinas de Morena y el Partido del Trabajo (PT) sí bien estuvieron abiertas sus ocupantes no siguieron la transmisión en vivo del evento.

Ayer fue para los campechanos un martes convencional, las oficinas del Gobierno federal operaron como todos los días, pero no se habló del evento que resalta la figura del primer mandatario. Paras los dirigentes de partidos políticos, en cambio, el informe no trajo nada nuevo para México, señalaron que los datos del presidente no concuerdan con la realidad del país, y aunque presumió logros para el PRI, el PAN y el PRD se queda a deber.

Ricardo Medina Farfán, Líder Estatal del tricolor acusó que el Gobierno de AMLO esta rebasado por el Coronavirus y lejos de reconocer los errores, busca como engañar a los ciudadanos.

“En un afán de controlar, de centralizar, de imponer políticas sin ningún tipo de consenso desbarataron todo el Seguro Popular en un momento en que estamos entrando en plena pandemia y entonces, toda esa ola de muertos, que ha tenido nuestro país, esté panorama tan desolador es culpa del presidente y sus decisiones”, declaró.

PRD: Gobierno incapaz

El Dirigente perredista José Segovia Cruz, quien no solo reiteró que las obras prometidas carecen de avances, o que los programas sociales siguen sin dar resultados, se lanzó contra la consulta para enjuiciar a los expresidentes.

Destacó que esta es una forma de justificar la incapacidad del Gobierno morenista, a quien la inseguridad superó de forma nunca antes vista.

“Es lamentable que esta herramienta democrática participativa como es la Ley Federal de Consulta Popular, sea usada por Morena para fines electoreros, debido al fracaso del Gobierno federal, en sus políticas públicas y al no tener nada positivo y muy poco que informar, en este segundo año”, completó.

PAN: Amlo, ambición personal y sin avance

El partido Acción Nacional, reafirmó que México no avanza y el Presidente sigue en franca campaña para mantener el poder ha como dé lugar, insistió que sus ambiciones personales no le dejan ver la realidad de un país estancado.

“No se ve solución o cambio en el Gobierno actual, estamos empeorando como país, López Obrador está totalmente decidido a desbaratar la economía de México, el señor está en una franca campaña pensando en el 2021”, puntualizó su dirigente Pedro Cámara Castillo.

Los Dirigentes, se pronunciaron para que en los próximos años, AMLO escuche a los ciudadanos, quienes todos los días se quejan por la falta de resultados en su gestión.