PRI inclusivo, espacio disponible, militante que lo ocupa: Medina Farfán

El PRI de ahora es inclusivo, abierto al diálogo y ofrece oportunidades para la militancia que está trabajando, afirmó el Presidente de este instituto político, Ricardo Medina Farfán, quien desestimó las renuncias registradas en los últimos días.

De las que iniciaron con el ex senador Raúl Pozos Lanz, manifestó son respetuosos ya que el final la decisión de dejar su filial es personal y obedece a intereses particulares; aun así, lamentó que en las cartas de renuncia se exprese un descontento por la forma en que se está trabajando.

Afirmó que el PRI no pierde nada, y por el contrario abre nuevos espacios de oportunidad para militantes que siguen firmes defendiendo las siglas del tricolor.

“En lo que concierne al partido, seguimos trabajando, lo estamos fortaleciendo, se está reorganizando… sí bien hay una decisión para poder de una u otra manera no seguir participando en el partido, creo que tenemos que ser claros, difiero de sus argumentos para justificar su salida, hoy más que nunca hay inclusión”, explicó.

En este sentido, Medina Farfán lamentó que con su renuncia, no valoren las oportunidades que recibieron, más aún, consideró que una razón para salir tiene su origen en que hoy por hoy, esas personas no están ocupando alguna responsabilidad como acostumbraban. Ante la insistencia de que el PRI pudiera no recuperarse, remarcó que los espacios que han quedado vacíos, serán ocupados por priístas, hombres, mujeres y jóvenes que demuestren con trabajo honesto y responsable su valía para Campeche y para México.