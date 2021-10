PRI lamenta debate sordo y cerrazón de MORENA para avalar ley de ingresos

Morena y sus aliados mostraron insensibilidad ante la realidad de los mexicanos y no cumplieron su palabra de bajar a 10% el IVA

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) en la Cámara de Diputados, votó en contra de todos los dictámenes de la Ley de Ingresos 2022, por considerar que los argumentos de la bancada de Morena no son congruentes con la realidad que enfrenta nuestro país, atentan contra los jóvenes y contra la sociedad civil. ´

La bancada priista, encabezada por su coordinador, Rubén Moreira Valdez, y por el Presidente de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Alejandro Moreno, lamentó la falta de apertura de la mayoría oficialista para discutir los temas y reprobó que después de 19 de horas de un “debate sordo”, en el pleno camaral, prevaleció la cerrazón de los morenistas y sus aliados, dando como resultado un dictamen que no es producto de un consenso democrático, que no fomenta el crecimiento económico ni el empleo.

Los legisladores de la bancada del PRI, consideraron un logro de este instituto político y de los integrantes de la alianza “Va por México” el que se haya precisado en la ley que no habrá persecución o fiscalización contra los jóvenes mayores de 18 años que no tengan actividad económica, a pesar de que sigue la obligatoriedad impuesta por el Ejecutivo federal para que se inscriban al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Además, adelantaron que seguirán trabajando y apoyando a la sociedad civil organizada, que hoy, de nueva cuenta, se ve lastimada por la insensibilidad de la actual administración ante los nuevos límites para deducir los donativos que se destinan a los sectores más vulnerables, al quedar aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados la reforma al Artículo 151 de Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).

A fin de salvaguardar los intereses de la población mexicana, considerando la realidad de México y los análisis de expertos, así como las opiniones de diversos sectores, los diputados federales del PRI, tras un análisis serio al paquete fiscal, presentaron 95 reservas a la Ley de Ingresos, 115 a la de Derechos, y 517 a la Miscelánea fiscal. Recriminaron que este esfuerzo no haya sido escuchado por el bloqueo de Morena, que no entiende y no es congruentes con la situación que enfrenta nuestro país.

En Tribuna, afirmaron que el paquete fiscal no fomenta el crecimiento económico ni el empleo, pero sí promueve el terrorismo fiscal que ahuyenta a la inversión. Además, recordaron que en campaña la coalición Juntos Haremos Historia prometía bajar el IVA al 10 por ciento y hoy, 4 meses después, no lo reflejó ni en el paquete que les dicta Hacienda ni en sus reservas.

Durante la discusión, los integrantes del GPPRI exhortaron a ajustar el cobro de los derechos a la realidad mexicana que hoy vivimos y avalar un paquete económico solidario con la gente, para frenar las actitudes que generan división, encono y confrontación. Insistieron, entre otros puntos, en la necesidad de impulsar la tasa cero a cubrebocas y al Internet, sobre todo en un marco de crisis generada por la pandemia del Covid-19, que ha afectado sin distingo la economía de los mexicanos. En entrevista, el líder parlamentario, Rubén Moreira, adelantó que ahora que viene la discusión del Presupuesto de Egresos, la bancada tricolor comenzará a trabajar con tiempo para presentar las mejores propuestas, enriquecer el dictamen y preparar un buen parlamento abierto.