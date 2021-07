Primero medicamentos, después el gas: campechanos

Sondeo

Al hacer estas preguntas: ¿Cree usted que es buena idea que el Gobierno Federal ahora quiera vender gas butano si no hay medicinas?, ¿Cree usted que “precio justo”, es igual a más barato?, ¿Por qué no venden gasolinas a “precio justo”?, ¿Cree usted que darían el cilindro completo por la 4T igual a como rasuran o pellizcan las becas y las pensiones?

Luis Gutiérrez dijo: El Gobierno Federal manda los medicamentos pero los gobiernos estatales hacen negocio con estos, el precio justo no se puede medir ahora, pues gracias a la reforma energética del gobierno anterior los precios los ponen los dueños, por la misma razón por reforma energética y todas las concesiones que dieron a sus socios, en esta administración la pensión adultos mayores subió de 1400 a 2400 y las becas a miles de estudiantes.

América Cahuich respondió: No, por el momento es prioridad el tema de salud y medicamentos, no porque el precio justo no siempre es el más barato, creo que porque no hay competencias, toda la gasolina que se distribuye en el país proviene de Pemex y casi, casi es quien unifica los precios, siento que sería lo mismo, ya que casi todos los que trabajan en este tipo de programas siempre buscan beneficios propios.

Bárbara Euán contestó: Existen prioridades en este caso las enfermedades y más con esta pandemia, la escasez de medicamentos es un tema al cual darle prioridad, puede que sea un precio razonable, pero solo será de forma temporal a la larga tendrá que ajustar sus precios y ahí ya no serían precios justos, no darían el cilindro completo, las personas que están en ese rubro siempre buscan su propio beneficio y no de la gente trabajadora.

Alejandro Canché dijo: Es que es un circo pero primero hubiera dado medicinas a los niños con cáncer, me imagino que si es lo mismo, no porque no les conviene, creo que no lo darían completo.

Mauricio Aké respondió: Sería una muy buena opción, no tiene nada que ver el gas butano con los medicamentos, si la opción es abaratar los costos del gas, sería bueno para todos, precio justo no siempre es precio barato, pero si se abarata, ganaríamos todos, sí esperamos que baje el precio de todo y no solo de algunas cosas, depende quien administre las cosas.

José Cab contestó: Es una propuesta que sería bueno que la cumpliera, pero lo de los medicamentos deben arreglarlo primero, deberían ajustar a diferentes necesidades porque una persona que gana 10,000 pesos al mes no va ser igual a otra que gana 2000 o 3000 pesos quincenal, deberían dar el cilindro completo y Profeco debe estar siempre presente, ahora en las gasolineras hay muchos intereses en juego por diferentes dueños, el billete pesa más que la necesidad del pueblo.