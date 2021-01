Prioridad a empleados de Salud, exige Colegio de Médicos

Respetan a maestros pero hay muchos muertos en su sector

El Colegio de Médicos de Campeche hace un llamado a las autoridades de que antes de cualquier sector tengan como prioridad vacunar a todo el personal del sector salud, tanto de instituciones públicas y privadas, ya que hasta la fecha no han cumplido al 100 por ciento, e incluso, médicos de hospitales particulares no han sido contemplados.

La Presidenta del Colegio, Celia Guadalupe Martínez Baeza, aseguró que no están en contra de los docentes que han sido vacunados, ya que ellos no tienen la culpa de que el Gobierno Federal haya planeado así la etapa de vacunación, sin embargo, considera importante que médicos, enfermeras, intendentes, vigilantes, nutriólogos y entre otros que forman parte del sector salud, sean prioridad para aplicarles la vacuna anti Covid-19.

“Esta es la petición que hacemos, nosotros queremos que nos volteen a ver, que cuiden a los que nos cuidan, creo que hay población o sectores que son prioritarios, los maestros todavía no regresan a las aulas o no van a regresar pronto y no es que estemos en contra de que se le aplique la vacuna, ellos son los menos responsables o culpables”, manifestó.

Ante ello, mencionó que han entregado un documento al Gobierno Estatal, para que continúen con las gestiones pertinentes y sigan vacunando al personal médico, incluyendo a médicos particulares, ya que ha incrementado también su demanda, debido al miedo de los pacientes de ir a los hospitales por miedo al contagio.

Finalmente, comentó que más de 150 médicos particulares se han acercado al Colegio de Médicos, para que tengan el respaldo y los tomen en cuenta, porque hasta el momento autoridades federales no los tienen contemplados en la aplicación de vacunas.