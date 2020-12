Prioridad del gobernador la pavimentación y reparación de calles: Seplan

El Secretario de de Planeación (Seplan), Tirzo García Sandoval, informó que las prioridades del Gobierno del Estado para el próximo año 2021 en obras públicas van enfocadas a la reparación y pavimentación de calles en los 13 municipios. En entrevista, dijo que al día de hoy en menos de 18 meses tienen un registro de más de dos mil 800 obras, hay pendientes por inaugurar y otras ya se están entregando a la ciudadanía, cada dos días tenemos la inauguración de una cancha techada, hemos roto récord en el número de caminos saca cosechas, números históricos en perforación de pozos, jagüeyes. “Se tienen instrucciones del Gobernador del Estado de tener un paquete agresivo de obras para el 2021, de dos mil 400 millones de pesos en el cual se invertirán en los 13 municipios”, dijo. Agregó que el 2021 no puede ser diferente, que si bien, va haber una veda electoral, no implica que no se pueda trabajar, ya que lo único que se suspende es la promoción de eventos públicos. El funcionario estatal dijo que para el 2021 se tiene un programa preliminar de obras, donde se ha instruido que la prioridad vaya a los servicios públicos de todo Campeche. “Se va a priorizar a la pavimentación, que es una de las necesidades más requeridas de la población, calles, banquetas, incluso el tema de las luminarias”, dijo. Finalmente, manifestó que, si bien sabemos que muchas de las responsabilidades municipal, es el hacer banquetas, tener calles buenas y demás pero el gobernador está totalmente claro que hay que meter el hombro, que hay que hay que meterlo con todo, así que el 2021 será el año de las calles y pavimentación.

