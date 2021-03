Privan derecho a la salud, a quienes no han vacunado: Alfredo Cardeña

El Presidente del Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho de Campeche, José Alfredo Cardeña Vázquez, dijo que a los que no se les aplica la vacuna cuando les corresponde, pueden argumentar que no se están tomando las medidas sanitarias correctas y con ello iniciar un proceso legal contra quién sea el responsable.

“Los ciudadanos que no se vacunaron cuando les tocaba o lo están haciendo esperar más tiempo, si hay una privación a tu derecho de la salud, tienes derecho a recurrir a las instancias legales, pero hay un problema, pues no hay reglas claras, en realidad la vacunación se ha aplicado de una manera que no tenemos claro como se hace”, dijo.

Comentó que se está vacunando a personal de salud, a los maestros y a las personas mayores de 60 años, son los grupos que se están vacunando en el estado, si alguno de ellos no ha recibido la vacuna se podría argumentar y recurrir al Amparo para obligar a la autoridad que realiza estas acciones a llevarlas al cabo.

Manifestó que el mal uso del cubrebocas, que no se les esté dando protectores y las medidas necesarias, que no se estén cubriendo todas estas medidas que deben de prevenir una posibilidad de contagio, si los afectados argumentan esto, pues podría otorgarse una suspensión o un amparo.

“También podría ser por ejemplo aquella gente que está en riesgo que tiene la salud deficiente, sobrepeso, alguna dificultad y que se pueda poner en riesgo de contagio, también pueden ampararse si los obligan a trabajar, este es el caso de los maestros, los administrativos que también podrían ampararse por encontrarse en riesgo y tienen este derecho”, explicó.