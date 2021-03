Probeis capacitó a 41 entrenadores

Con la participación de 41 personas se realizó la c a p a c i t a c i ó n d e entrenadores por parte de ProBeis, en coordinación con el Instituto del Deporte de Campeche (Indecam), que se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento en Ciudad del Carmen los días 4 y 5 de marzo. El ponente certificado por la MLB, Marco Mendoza explicó diversos temas de interés para los entrenadores e instructores infantiles, así como recomendó diversas técnicas para el manejo de grupo en el deporte de alto rendimiento.

Al final de las ponencias se aplicó un examen de certificación a los participantes, quienes también recibieron una constancia por integrarse a las actualizaciones deportivas que promueve el Gobierno del Estado, a través del Instituto del Deporte de Campeche.

Cabe señalar que durante los cuatro días se capacitó a un total de 88 entrenadores y entrenadoras de béisbol en Campeche y Carmen como parte de las responsabilidades del Indecam para actualizar a los instructores de este deporte.