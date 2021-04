Programación

FÚTBOL DE SALÓN

Libre Nocturna de Santa Ana.- En la cancha de usos múltiples del barrio de Santa Ana, el martes a las 20:00 horas Servifresco Santa Ana vs. Resto del Mundo; a las 20:40 Centro de Tratamiento Vida vs. Wolverhampton; a las 21:20 Nexus vs. FC Combinado; a las 22 Vodka Junior vs. Orca. El miércoles a las 20 Borussia Dortmund vs. Deportivo Moscú; a las 20:40 Santa Rifa vs. Nexus; a las 21;20 Vodka Junior vs. FC Combinado, y a las 22 Santa Rifa vs. Fedex.

Libre Dominical.- En la cancha de usos múltiples del barrio de Santa Ana, el domingo a las 9 Nexus vs. CF Gaming; a las 9:30 Tottenham vs. Spartanos; a las 10 Santa Lucía vs. Sanro; a las 10:30 Bordados Santa Bárbara vs. Deportivo Moscú; a las 11 Juventus vs. ADNG; a las 11:30 Borussia Dortmund vs. Titanes FC; a las 12 Atlético FC vs. Amigos de CCB; a las 12:30 Somos FC vs. CF San Joaquín; a las 13 Amigos de CCB vs. CF San Joaquín; a las 13:30 Santa Ana vs. Shakthar; a las 14 Pablo García vs. Combinado.

FUTBOL RÁPIDO

Comunicadores FC.- En la cancha sintética del Parque Campeche, el domingo a las 8 Chechereches vs. Plaza Galerías; a las 9:10 Noticias D´Pechito vs. Brutal TV; a las 10:10 Kiss FM vs. La Barra Noticias; a las 11:10 Independientes vs. La Voz del Mayab; a las 12:10 TRC vs. Cauce TV; a las 13:10 Manchester vs, New Castell; a las 14:10 Panadería d Aké vs, PEP.

SÓFTBOL

Sabatina de Samulá.- En el campo del poblado de Samulá, a las el sábado a las 9 Taquería El Amigo Chino vs, Amigos de Vycos; a las 11 Taquería El Amigo Chino vs. Cancerberos; a las 13 Gestoría vs Autoclimas Castillo.

Sabatina Interbarrios Municipal.- En el campo de la Morelos, a las 9 Guerreros del INAH vs. Tortillería Emmanuel.

Sabatina Congreso del Estado.- En el campo ferrocarrilero “7 de Noviembre”, el sábado a las 9:30 Gemelos de Leo vs. Rieleros del Ganso; a las 11:30 Pillos de Mayo vs. Deportes Baby; a las 14 Vidrios y Aluminios La Central vs. Pericos de la Pista.

Dominical Interbarrios.- El domingo en la unidad deportiva Morelos, a las 9 Rebeldes Sin Causa vs. Amigos Peloteros; a las 11 Rebeldes sin Causa vs. Radio Taxi Radar; a las 13 Coca Cola vs. Tortillería Emmanuel. En el campo Jardines del Ángel, a las 9 Familia y Amigos vs. Vikingos; a las 11 Chicharronería El Puyul vs. Gestoría Peninsular.

BÉISBOL

Municipal de Imí.- En el campo de Imí III, el domingo a las 9 Mueblería Mariesti vs. Marlins; a las 13 Delfines de Imí vs. Los Cochilocos. En Hampolol, a las 9 Deportivo Sandoval vs. Amigos de Meléndez; a las 13 Ángeles de Tixmucuy vs. Six de Oaxaca. En Mucuychakán a las 9 Vikingos vs. Compadres y Amigos; a las 13 Cardenales de Mucuychakan vs. Diablos de San Antonio.