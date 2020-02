Promete Francisco Campos llevar a Piratas a playoffs

Fue presentado como nuevo manager de los Piratas de Campeche y prometió llevar al equipo a postemporada

En agosto habrá juego de playoffs en Campeche. Esa es la meta, habrá postemporada, prometió el nuevo timonel de los Piratas de Campeche, Francisco Campos Machado, al ser presentado oficialmente como el manager de los filibusteros para la campaña 2020 de la Liga Mexicana de Béisbol.

En concurrida rueda de prensa efectuada en conocido restaurante especializado en pizzas de Plaza Galerías, Jorge Carlos Hurtado Montero, presidente de los filibusteros, acompañado del gerente deportivo, Gabriel Lozano Berrón, hizo oficial la llegada del guaymense de 47 años de edad al timón del galeón.

“Hoy venimos a presentar al manager para la temporada 2020, y esperamos que sea por muchos años más, a Francisco Campos Machado. Bienvenido a los Piratas de Campeche como manager; jugador emblemático del equipo que toda su carrera estuvo como pitcher, que seguramente estará muy pronto en el Salón de la Fama, su familia es campechana y sabemos que si alguien quiere la camiseta de los Piratas de Campeche ese es Francisco Campos”, dijo al Hurtado Montero al presentarlo.

Francisco Campos tiene como meta poner fin a una sequía de tres años sin playoffs y de 15 sin campeonato de los Piratas de Campeche. “Esa es la meta y va a haber playoff, esperemos que los peloteros tengan la mejor temporada de sus carreras y que nos puedan aportar para llegar, ese es el objetivo”, recalcó.

“Con un equipo llegando enrachado al playoff, cualquier cosa puede pasar, de eso estoy convencido, que en el béisbol suceden cosas extraordinarias una vez que se enrache el equipo”, puntualizó.

PARTIDARIO DEL BÉISBOL PEQUEÑO

El sonorense avecindado en Campeche dijo que, bajo su mando, Piratas será un equipo que aproveche cualquier situación para fabricar carreras.

“Para ganar los juegos hay que hacer una dinámica de velocidad, si hacemos la dinámica de correr bases, de hacer robos, toques de bola y ese béisbol que a mucha gente nos gusta, esa sería una dinámica importante para poder sacar juegos productivos y resultados; acuérdense que para ganar hay que hacer una carrera más que el otro equipo, y si esa una la podemos hacer con toque de bola, con correr y batear, lo vamos a hacer, Mientras tenga hombres en base y se pueda tocar la bola y hacer algo productivo para hacer una carrera, lo vamos a intentar”, dijo respecto al estilo de juego que caracterizará al club.

“ZAPE” A DIPUTADOS

El nuevo timonel filibustero respondió de manera jocosa la pregunta de un reportero, acerca de qué opinaba de la petición de diputados locales para retirar el apoyo que reciben los Piratas de Campeche del Gobierno del Estado.

“Ese es un tema que no había escuchado, pero si atacan a mis Piratas y me los quieren sacar de Campeche, voy y les doy un ´zape´ (risas). No, definitivamente, obviamente en mi opinión que saquen el béisbol de Campeche no sería de mi agrado, créanme, definitivamente siempre voy a pelear por tener béisbol toda la vida aquí en Campeche. Es un espectáculo que al gran público campechano le gusta; el que se haga un esfuerzo por tener y mantener un equipo de Piratas siempre va a ser aplaudido”.

EL BÉISBOL ES DE RESULTADOS

También fue cuestionado sobre la contratación de peloteros considerados ya como “viejos”, como el caso del recién anunciado Alex Valdez, de 35 años.

“El hablar de edades pienso que en el béisbol, lo dice un viejo que jugó por muchos años y siempre se tocó el tema de los años, pero definitivamente me queda clarito que el béisbol no es de años sino de resultados, y si el muchacho sigue dando los resultados suficientes que un equipo pide, lo acabo de ver en el Pacífico jugando de una manera que ya quisieran jugar algunos peloteros que tienen 20, entonces eso es de aplaudir”.

“Si nosotros vemos las características que nos pueda ayudar y dar cosas buenas para el equipo, si tiene 50, lo vamos a traer, y si sé que es un tema debatible, porque la edad es un punto importante, por ahí se dicen que no es lo mismo los 20 que a los 40, pero pienso que a los 35 es una edad considerable en que muchos peloteros están madurando y tienen los mejores años de sus carreras”, sostuvo.

CUERPO TÉCNICO

Campos Machado señaló que el cuerpo técnico que lo acompañará aún no está completo, pues tanto el coach de la tercera base como el de banca, están por definirse.

Dijo que el coach de pitcheo será Isidro “Chilo” Márquez; coach de bullpén, Mario Sulú Palafox; coach de primera base y de bateo, el venezolano Rómulo Martínez; también como coach-instructor de catchers, el poblano Ricardo Figueroa.

El trainner será Miguel Arenas; batboys: Jorge “Triki” Pech, Johaner Salazar, y como receptor de bullpén Héctor Becerra.

Los Piratas cuentan al momento con cinco de los siete extranjeros a los que tiene derecho un equipo de LMB: Olmo Rosario, Jay Austin, Daniel Carbonell, Henry Rodríguez y Alex Valdez. De los dos foráneos que faltan, uno será un pítcher abridor y otro el pítcher cerrador.

La pretemporada de Campeche iniciará el 2 de marzo para pitchers y catchers, y el día 6 para el resto del equipo. En cuanto a la pretemporada, serán alrededor de 17 juegos de preparación, ante Leones de Yucatán, Tigres de Quintana Roo y Olmecas de Tabasco, algunos de ellos serán en la capital campechana.