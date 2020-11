Promete un gran combate

El pugilista Alexis Uribe entrena a doble sesión y está casi listo para enfrentar al chetumaleño Guerrero Velázquez en la pelea estelar del Sexto Desafío de la Perla del Golfo, el próximo día 14 de los corrientes en Ciudad del Carmen, donde el pupilo de Alfredo Xequé tendrá un reto ante sí.

“Estoy motivado porque va a ser mi primera pelea estelar y es todo un reto para mi, voy a salir a dar un gran combate”, expresó el púgil de la capital campechana.

“Me encuentro muy bien, muy animado, sobre todo que no hemos perdido la concentración, nos estamos entrenando muy bien, muy fuerte, estamos ya casi al cierre de la preparación y solo faltan algunos detalles por afinar para ya estar listos para este 14”, comentó en breve charla.

Reiteró que se encuentra bien preparado, “me encuentro muy bien, afortunadamente hemos hecho todo bien, y emocional y físicamente estamos al cien por ciento”.

“El profe Xequé me viene apoyando mucho con lo que viene siendo el doble entrenamiento, estamos muy contentos por participar en este Sexto Desafío de la Perla del Golfo y pues más que nada motivados”, comentó en una pausa de su preparación.

– ¿Qué le prometes a tus seguidores?

“Yo me comprometo a dar lo que siempre he hecho con mi trabajo, creo que yo nunca he peleado sin entrenar, y creo que mi rival viene muy bien preparado, así que prometo una muy buena pelea”, señaló.

Dijo que su rival en turno será el “Guerrero” Velázquez, oriundo de Chetumal, Quintana Roo, “vamos a pelear a 8 rounds, él viene con mucha experiencia, ha peleado en muchas estelares, y esta es mi primera estelar, no me pongo nervioso, pero me motiva mucho tener mi primera pelea estelar ante un gran rival que voy a tener enfrente, creo que va a ser un gran reto para mi”, finalizó.