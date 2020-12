Prometió y prometió, Eliseo resultó más de lo mismo: Vida Digna

Eliseo prometió tanto y solo terminó siendo más de lo mismo, consideró el Presidente de la asociación civil Unidos por una Vida Digna, Diego Cervera Balán.

“Allá la gente que anda detrás de él creyéndole…”, dijo Cervera Balán sobre las aspiraciones de Eliseo Fernández Montufar después de no cumplirle a las organizaciones civiles en más de dos años de su gobierno.

Al dejar en claro que el hoy ex edil no cumple sus compromisos y no tiene palabra, Diego Cervera señaló que en su momento tanto Eliseo como Biby Rabelo criticaron la salida de Alejandro Moreno Cárdenas pero hoy fue el panista quien hizo lo mismo.

Mencionó que en su punto de vista particular, si Eliseo busca la gubernatura no le daría su voto ya que no hay confianza alguna a lo que propone, promete y compromete. Recordó que en su momento se comprometió con la comunidad LGBT a crear la dirección de diversidad sexual y luego dijo que no se podía, además de comprometerse en ayudar en la construcción del albergue y tampoco se tuvo siquiera un tipo de ayuda, dijo.

Mencionó que en su administración solo le hicieron dar vueltas, pues supuestamente habría promesas y compromisos de que habría convocatorias para que asociaciones civiles hicieran proyectos productivos de más de 100 mil pesos pero de eso no hubo absolutamente nada.