Propone 4T reforma fiscal para detectar y rastrear contribuyentes desde los 18 años: Leonor Piña

No es descabellado, sostiene la legisladora, mucho joven por crimen organizado con “efectivo”

La idea de que los jóvenes al cumplir 18 años se den de alta en el Registro Federal del Contribuyente (RFC), no parece un tema irrisorio y fuera de la realidad, la Constitución especifica la obligación que todos los ciudadanos mayores de edad tenemos para pagar impuestos.

Así lo explicó la Diputada Leonor Elena Piña Sabido, sin embargo, consideró que el tema tendrá que revisarse con mucho cuidado en la Cámara de Diputados, esta propuesta forma parte de la Miscelánea Fiscal para el 2022.

El Gobierno Federal propone reformar el artículo 27 del Código Fiscal a fin de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuente con una base de datos de los futuros contribuyentes, lo que permitirá rastrear sus actividades y saber cuándo obtengan ingresos para cobrarles impuestos.

“En la Constitución se especifica la obligación del ciudadano a tributar, no me parece algo tan burdo, porque al final del día sí cada quien al cumplir 18 años tiene acceso a la información dentro del SAT, ya conocerá sus responsabilidades y no caerá en ilícitos”, declaró.

Aunque en menor proporción, la Diputada priísta explicó de casos documentados en otras partes del país, donde los jóvenes son reclutados para actividades ilícitas y reciben pagos excesivos de los cuales no hay forma de conocer su origen.

Al no estar bajo supervisión del SAT, circulan grandes cantidades de dinero, tampoco se paga impuestos y no hay forma de dar con el origen, es decir, la actividad ilícita lucrativa que brinda dichos beneficios.

De igual forma, expuso que la prioridad de los Gobiernos es ampliar la base de contribuyentes a fin de tener una recaudación justa, sin necesidad de llegar a incrementar los gravámenes, “al final siempre pagan los mismos, entonces subir los impuestos no es lo mejor, en cambio ampliar la base tributaria resultaría ideal”.