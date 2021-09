Propone Morena aumento del impuesto sobre la nómina

Duro golpe a empresarios que fueron acotados para no usar el “outsourcing”

La Diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guadalupe Torres Arango, reveló que al Congreso se llegó una propuesta morenista para subir al 3 por ciento el impuesto sobre nómina, misma que fue retenida y rechazada por los Diputados integrantes del grupo parlamentario tricolor.

“Ojalá no se le vaya a ocurrir a la actual gobernadora y, sobre todo, a la bancada morenista subir al 3 por ciento sobre nómina, se nos mandó la propuesta, nosotros la rechazamos, no se le leyó incluso porque fue algo que todos los Diputados del PRI dijimos no a los aumentos”.

Indicó que resultaría perjudicial para los campechanos, principalmente para los empresarios subir este impuesto cuando todavía una pandemia azota a las personas y que sigue vigente, aunque en menor medida en el estado, ya que sus afectaciones tardarán para que sean superadas, no pasando por alto los cientos de comercios que tuvieron que cerrar de manera definitiva al no poder sostener los gastos.

“Entonces, imagínate subir el 3% sobre nómina con esta pandemia que no se termina todavía, donde los empresarios están todavía balanceando de una lado a otro, y todavía vienes y les clavas una garra más, creo que no es justo”.

Pidió al actual gobierno estatal y a los que a partir de mañana fungirán como nuevos legisladores locales meditar bien el tema y de ser realistas, en caso de volver a tocar la propuesta que dejó a un lado por su perjuicio a las familias campechanas.

“Que sean congruentes con la realidad, sobre todo, con el tema presupuestal del que hoy se hablaba, que no sigan reajustando más los prepuestos, los campechanos no necesitan que se les suban los impuestos”.

El impuesto sobre nómina, también conocido como impuesto sobre erogaciones por remuneraciones, se trata de una tarifa que los patrones deben cubrir por toda transacción que sea correspondiente a una relación laboral. Su incumplimiento puede generar multas o sanciones, y es aplicable a todo tipo de patrón sin distinción, sin importar si son personas físicas o morales, que tenga el título de patrones o dueños de alguna empresa.