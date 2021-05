Propuestas y no pleitos, exigen cibernautas de redes sociales

Usuarios en redes sociales, piden que, en el debate, candidatos a la gubernatura que solo presenten propuestas claras y discutan temas de interés social y económico, en lugar de querer llamar la atención con peleas y conflictos absurdos que no benefician en nada al Estado.

Cansados de las peleas entre candidatos, piden un debate de propuestas para que puedan decidir o confirmar por quien votaran el próximo 6 de junio, ya que les interesa saber cómo sacaran adelante algunas problemáticas sobre todo las que se han generado con la pandemia.

Estos fueron algunos de los comentarios:

Israel Martínez: “Solo esperemos que se dediquen y se concentren en sus propuestas para el mejoramiento del pueblo campechano y no estar tirándose entre ellos, deberían prohibirles que hagan eso y se concentren en sus estrategias”

Juan Vázquez: “Que le expliquen al señor Eliseo que un debate es para exponer propuestas no para atacar como está acostumbrado, ya que el solo se dedica a ver que está mal y aunque no tenga razón atacara a los demás, llorara y se quejara” RobertoElías Castillo: “Christian es el mejor no hay duda”