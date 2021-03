Proteger a cuestionados personajes como Lazaruz, es destino de Layda: Santos Cuituny

Burda y ruin la política que realiza Layda Sansores atacando a quienes no sigan sus instrucciones aunque estas conlleve cometer actos de corrupción como fue el caso del ex titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), Rafael Lezama Minaya, señaló el Secretario General del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel Santos Cuituny.

Al calificar como circo lo que está acostumbrada a realizar la ex alcaldesa del Álvaro Obregón para solo llamar la atención, pero, además, operando en contra de los que no van con sus intereses, así como de quienes no comulgan con sus ideales, el dirigente del Sol Azteca en Campeche indicó que muchos simpatizantes morenistas no se prestarán a eso, lo que generará un mayor conflicto conforme se acerquen las elecciones.

“Lo que hace Layda no es hacer política, pues opera de manera burda y ruin…la política en realidad es convencer con trabajo, dedicación, programas y propuestas de gobierno. Y eso lo tiene muy en claro el campechano”, dijo, pues en realidad la ciudadanía hoy quiere para nuestro Estado, progreso, desarrollo y crecimiento.

Prueba de todo ello es como ha decidido proteger a quienes son señalados de corrupción como Pablo Gutiérrez Lazaruz, a quien seguramente podrá tener de aliado buscando seguir cometiendo atracos contra el erario público, mientras que por otro lado a todo aquel que no la obedezca lo hará a un lado.

Sin embargo, Santos Cuituny dijo que Layda no es la única persona que incurre en estos tiempos cercanos de campaña a darle pan y circo al pueblo de Campeche, añadió.

“Layda, Lazaruz y Eliseo se agarran de lo más vil y ruin, por lo que tendrán que ser juzgados por los campechanos en la próxima elección”, expresó el Secretario General del PRD.