Proyecto de Presupuesto de la Federación está plagado de ocurrencias: Alejando Moreno

Morena será responsable de que en México continúe el desempleo y no haya crecimiento económico, afirmó el Presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien urgió realizar modificaciones profundas al Proyecto de Presupuesto de la Federación 2021. Expuso que el Paquete Económico está plagado de ocurrencias que no ayudan en nada al país; anunció que la bancada priísta en el Congreso de la Unión hará propuestas claras para frenar entre otras cosas los recortes en participaciones para los estados.

“Vemos recortes brutales en todos los sectores, hay que atender el tema fundamental de la salud. Mientras no haya vacuna, mientras no haya miles de pruebas, no podemos regresar a la normalidad, tenemos que cuidar la salud de los mexicanos y tenemos que ir con un programa claro, con recursos, respeto a las entidades federativas, que se logre y haya un Presupuesto Federal equitativo”, declaró.

Moreno Cárdenas aseguró que buscarán mayores recursos para el campo, así como apoyos para la reactivación económica con créditos para pequeñas y medianas empresas.

Para el Gobierno federal la construcción del Tren Maya sigue siendo una prioridad allí se destinará hasta 46 por ciento más de recursos en comparación al año en curso; ante ello, remarcó que hay prioridades que no pueden desatenderse.

“Al final del camino, se puede reorientar el gasto, se pueden parar momentáneamente esas obras, destinar los recursos para lo que se necesita… Santa Lucía, Dos Bocas, el Tren Maya, lo que se puede hacer es redireccionar esos recursos”, subrayó.

Propuso que esa inversión – al menos esté año – se dirija a la fortaleza económica, la generación de empleos, se apoye al sector salud y se atienda el problema de la seguridad, “que aqueja a todas las regiones del país”, completó.