Prudencia y sana distancia recomienda Méndez Lanz; antes que nada, la salud de niños que clases presenciales

*Líderes parlamentarios del PRI, PAN y Morena no comparten la idea de abrir las escuelas en los próximos días, esto a pesar de que Campeche logró transitar a semáforo verde *Los tres legisladores insisten en no relajar ninguna medida sanitaria

El Presidente del Congreso local Ramón Méndez Lanz, señaló que el Gobierno del Estado tiene que actuar con responsabilidad, tomando en cuenta que nada puede estar por encima de la salud de las niñas y niños del Estado.

“Me parece que debemos de ser muy prudentes y seguir manejando la sana distancia, seguir evaluando los impactos que esto pudiera tener, y cada vez que hagamos algo hay que analizarlo muy bien para tomar las decisiones adecuadas”, refirió.

Dijo que el Congreso del Estado no relajará ninguna sola medida y seguirán trabajando con sana distancia; en el nuevo periodo de Sesiones, confirmó, no se permitirá el acceso del público general al recinto Legislativo.

Por su parte, el líder morenista, José Luis Flores Pacheco explicó que hay consenso entre los Gobiernos local y federal para no abrir las escuelas mientras no se garantice la seguridad de estudiantes y maestros.

Negó que exista una presión federal para reabrir los planteles de forma anticipada, e insistió que la decisión final dependerá estrictamente del Gobierno estatal.

“Los padres no están obligados a llevar a sus hijos a las escuelas, el Gobierno estatal a través de la Seduc ha dicho que no, que se siguen implementando las medidas y también es un llamado a todos, no porque estemos en semáforo verde ya salgamos, no, sigamos las medidas”, declaró.

Si bien el diputado Jorge Nordhausen Carrizales tampoco comparte la idea de regresar a las aulas, consideró que se tiene y debe alistar un protocolo suficientemente certero para brindarles seguridad a los estudiantes.

Mencionó que al retomar las clases presenciales no deberá permitirse a todos los alumnos, sino fraccionar los grupos para cuidar la sana distancia. Reiteró que al final el riesgo de un rebrote por coronavirus está latente.