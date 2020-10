PT justifica que militares no se atrasan en obras

Para el Diputado del Partido del Trabajo (PT), Antonio Gómez Saucedo, los militares no solo están apoyando a recuperar la paz social del país, sino también, enfocan sus conocimientos en la construcción de obras trascendentales para los mexicanos

Aseguró que en el inicio del sexenio, cuando AMLO canceló la construcción del aeropuerto de Texcoco, los grandes empresarios impidieron la realización de obras, por ello se dispuso de la Sedena para avanzar.

“El Ejército tiene un cuerpo de ingenieros y maquinaria al que se les encomendaron obras, pero no es solo el Ejército, hay empresas privadas participando y bueno esa sinergia puedo decir que ha dado resultados, no hay obras detenidas y no hay sobrecostos”, abundó.

Gómez Saucedo negó que México esté caminando a la militarización, por el contrario, sostuvo que con la Sedena apoyando, las obras que México necesita serán una realidad.