“Qué bajo nivel el de Montúfar y Sales”: dirigentes de partido

Ya comenzaron los dimes y diretes entre los candidatos a la gubernatura de Campeche, por lo que ayer en redes sociales, Eliseo Fernández Montufar y Renato Sales Heredia se acusaron mutuamente por el supuesto robo de un sistema de las bombas de agua potable.

Sin prueba alguna, el candidato de Movimiento Ciudadano acusó directamente a Sales Heredia, de mandar a robarse la bomba de agua del SMAPAC; por su parte el candidato de Morena a la Alcaldía de Campeche, llamo de mentiroso a Eliseo Fernández tras las acusaciones hechas en redes sociales.

“Son acusaciones muy serias, lamentamos que suceda entre personas que están ahorita aspirando a obtener la confianza de la ciudadanía en medio de un zipizape donde verdaderamente no favorecen a los ciudadanos, al contrario, simplemente revelan la calidad de personas que son. De ser ciertos los hechos que están señalando en la denuncia, sin duda alguna se estaría no solamente ante un delito sino también ante una muy grave alteración del orden público y la afectación de los intereses de los ciudadanos, y de no serlos también estaríamos sin duda alguna ante una muy grave intención de manipular la percepción y opinión de la ciudadanía.

Lamentablemente lo que sí queda claro es que ambos personajes simplemente están revelando su tipo de forma de ver la política y de que simple y sencillamente están haciendo evidente que lo que realmente les interesa son sus propios intereses y no el interés común, ni lo que gente hoy está esperando que sean propuestas y soluciones a las necesidades de todos los campechanos”, señaló el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Ricardo Medina Farfán.

“Son argumentos de bajo nivel, si se cometió un ilícito por alguien que vaya y ponga denuncia, si él tiene pruebas, por ejemplo, de lo que dice que vaya e interponga denuncia. Hacerlo públicamente sin haber denunciado penalmente, pues ese es un asunto de hacer política de bajo nivel. Yo creo que más bien lo que se está haciendo es ocultar la ineptitud propia como una bola de humo, hago un espectáculo hago un escándalo para que nadie se dé cuenta que soy un inepto”, dijo el líder perredista, Abraham Bagdadi.