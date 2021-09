Que cumpla Layda sus promesas de campaña

Sondeo

¿Si tuviera oportunidad que le pediría a la gobernadora Layda para mejorar el Estado?

David Gutiérrez dijo: El aumento del salario mínimo y más oportunidades de empleo

Ernesto May respondió: Que si el pueblo la eligió es para que lo saque adelante y no vaya a hacer como otros políticos que prometen y no cumplen.

Adriana Cruz contestó: Que mejore los sueldos.

Sofía Catzín dijo: Soluciones para el desempleo y reactivar la economía del estado.

Esteban García respondió: Que los cambios que vaya haciendo tengan buenos resultados, que cumpla lo que prometió y que atienda las necesidades de la gente.

Diana Martínez dijo: Apoyos para los negocios, emprendedores y pequeños empresarios, aumento en los sueldos y que genere nuevos empleos.