Gobernación debe respetar autonomía de municipios: Lolita Oviedo

Debe la Secretaría de Gobernación respetar la autonomía de los Municipios del país, en los municipios donde se han cerrado los accesos es porque tienen miedo de contagios masivos y no puedan contenerse, declaró la diputada María de los Dolores Oviedo Rodríguez.

“Aunque yo soy la primera en pedir que se respete la ley porque tiene que haber orden. Pero, la restricción sobre dejar entrar o no entrar, no está mal”, señaló.

Hizo la observación que clínica y médicamente no debieran las personas visitar a otras, sobre todo, cuando se ha declarado una ampliación de cuarentena y con un virus que aún no tiene cura.

-Son tiempos que nunca se han vivido. Por ejemplo, antes la gente se guardaba hasta dos años cuando apareció la viruela – ejemplificó.

Significó que en los pueblos la gente aplica usos y costumbres que no pueden ser entendidos solo por quienes viven en esos lugares, y se deben respetar.

Además, recalcó que si en algunos municipios se ha limitado la entrada de personas ajenas al lugar, “es porque gracias a que el Presidente de México ha dado malas señales, diciendo que con estampitas se aleja al coronavirus, mucha gente no cree que pueda contagiarse”, y, “no hay recursos con qué proteger a la población”, remató.

Hizo énfasis en señalar que, por ejemplo, en el Laboratorio Estatal no cuentan con el equipo para protección. “El equipo blanco que se utiliza para la toma de muestra, no lo tienen. Están batallando y así están trabajando los Químicos y esto lo sé de primera mano. Mis compañeros me lo comentan, y la gente se sigue enfermando porque el ciclo natural de estas cosas así son. Estamos enfrentando un virus que no tiene cura, que no tiene medicamento, que no tiene vacuna y que puede ser mortal. Nunca nos habíamos enfrentado a una situación así”, precisó.