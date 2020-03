¿Qué hace un político en fin de semana?

Políticos campechanos, además de pasar momentos familiares y amigos, también aprovechan para sacar sus gestiones dentro de sus diferentes distritos

Si bien los domingos son para la gran mayoría de los campechanos momentos para pasar con la familia, amigos, o en su caso, ir a algún lugar a almorzar o al cine, los políticos campechanos también aprovechan para sacar sus gestiones dentro de sus diferentes distritos.

Entrevistados por separado, los diputados José Luis Flores Pacheco, líder de Morena; Álvar Ortiz Azar, diputado del Verde Ecologista; Merck Estrada Mendoza, Presidente de la Mesa Directiva y el Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz, contaron parte de su domingo a la reportera de El Sur de Campeche.

El diputado Álvar Ortiz Azar, dijo que los domingos son días en los que aprovecha para dar respuesta a varias gestiones que le han hecho llegar personas del Distrito.

Mencionó que también se da el tiempo de entregar material deportivo que piden algunos equipos de fútbol, básquetbol, voleibol, equipos de niños y jóvenes que son habitantes de cuarto distrito.

“También aprovecho para pasar tiempo de calidad con mi esposa, con mis abuelos, con mi familia porque es importante no descuidar esa parte sin dejar a un lado mi responsabilidad como Diputado del Distrito IV. Hago tiempo para almorzar con mi mamá y mis abuelos, salir con mis sobrinas que son mis amores y llevarlas al parque o a la plaza. Y ya por la noche, antes de ir a dormir, aprovecho para planificar las actividades de la semana, alguna propuesta que vaya a presentar en el Congreso, los recorridos de gestión en las colonias del Distrito o actividades como las descacharrizaciones, limpiezas, pinta de parques, entre otras cosas”, dijo.

Por su parte, el líder de la bancada de Morena, José Luis Flores Pacheco, dijo que los domingos siempre ha sido para convivir, y es el día que puedo tener para estar con la familia, ya que todos trabajan.

“Nos reunimos en casa de una de mis tías, tíos, y almorzamos o a veces nos quedamos a ver alguna película y descansar, También salimos a visitar algún lugar cuando mi hermanito llega y así salir a convivir”, dijo.

Señaló que aunque los domingos su familia se reúne, se incorporó ya en la tarde, no puedo por los compromisos de ir con sus compañeros a las localidades, lo cual también le gusta, porque escuchar, saber y convivir con la gente y poder ayudar.

“Me gusta organizarme para poder dar el tiempo a cada una de mis actividades, no me gusta estar en un lugar y querer estar en otro. Cuando voy a un lugar hacer algo me entrego y así vivo cada momento, por ello me gusta atender y ayudar, así mi familia me educó y así sigo”, dijo.

Así también, el Presidente de la Mesa Directiva, Merck Estrada Mendoza, dijo que cuando no tiene actividad programada los domingos, su dinámica es ir a correr muy temprano al malecón, pasar el tiempo del día con su hija, por la tarde acude unas horas a su oficina para planear lo que hará durante toda la semana.

Finalmente, el Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz, dijo que sus domingos están dedicados para su familia y el deporte.

“Suelo ir a jugar fútbol por las mañanas, claro, siempre y cuando no tenga agenda legislativa, aunque si no hay agenda salgo a correr muy temprano, leo los periódicos, por la tarde voy junto con mi esposa a comer a casa de mi suegra, luego si hay alguna película que me agrade en el cine, voy a verla, pero al menos para mí, los domingos son para pasar con la familia, siempre y cuando no tenga agenda de trabajo”, concluyó.

NULA ACTIVIDADES EN SEDES POLÍTICAS.

Los domingos para los partidos políticos son sagrados, pues comúnmente suelen realizar sus actividades los sábados para que estos días de asueto puedan disfrútalos con la familia.

Durante el recorrido realizado por las sedes del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, así como del Partido del Trabajo se pudo observar cero actividades políticas, incluso, donde se pudo observar movimiento, nada más de personas que cuidan los lugares de estos institutos políticos, fueron los vigilantes, los cuales se mantienen ahí durante todo el fin de semana resguardando las instalaciones.