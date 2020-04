¿Qué hará la gente para sobrevivir durante la ampliación de la cuarentena?

La emergencia sanitaria obliga a prestar ayuda a toda la población sin importar si paga impuestos o no

Ante la ampliación de la cuarentena por coronavirus y lo desesperanzador que pueda resultar para muchos campechanos ese panorama, la diputada María de los Dolores Oviedo Rodríguez, señaló que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció más créditos de apoyo, pero, “¿qué hará la gente que vive del comercio informal?”, cuestionó.

En entrevista, la legisladora carmelita recalcó que las modificaciones a las leyes hacendarias hicieron que mucha gente abandonara la legalidad y optara por la vía informal.

No obstante, la emergencia sanitaria -dijo- obliga a prestar ayuda a toda la población sin importar si paga impuestos o no. “Ya hay gente desempleada y se debe ir pensando en un plan de ayuda porque la economía está paralizada, no hay ventas para los comerciantes, está todo contraído”, indicó.

Enfatizó que la situación económica en todo el Estado es muy complicada y los tres órdenes de gobierno estatal, federal y municipal deben concentrar esfuerzos para sacar adelante a la población.

“Se debe pensar mucho en la población, y debe haber una reorganización del presupuesto 2020, y priorizar y redirigirse al sector salud, revisar lo que no es prioritario. De tal manera que se ampare al personal médico, protegerlos al 100 por ciento”, finalizó.