Que lo enjuicien, ni es del PAN, es Laydista: Inurreta Borges

“Definitivamente, este tipo de situaciones que está haciendo el Gobierno Federal, es para dejar mal al PAN, pero algo que debe saber bien la ciudadanía es que Jorge Luis Lavalle Maury, ya no es panista”, sentenció el Diputado José Inurreta Borges.

En entrevista, apuntó que el ex Senador ya no está en las filas de Acción Nacional desde hace tiempo, pues se le vio apoyando a la que hoy es la alcaldesa en la CDMX, Layda Sansores Sanromán.

“Yo quiero ser muy claro, si Lavalle Maury o cualquier otro ex militante o militante del PAN, ha hecho algo indebido, definitivamente tiene que ser llevado ante la ley”, dijo.

Aseguró que el PAN no debe ni deberá de ser tapadera de nadie, sea o no militante, pero Lavalle Maury ya no es panista, incluso, hay fotos de que anduvo haciendo campaña con los del partido de Morena.

Inurreta Borges dijo que Lavalle Maury es amigo de Layda Sansores, pues existen fotos con ella, por lo que si es o no panista, tiene que responder ante la ley en caso de que se le compruebe.

Aseguró también que estas persecuciones que está realizando el Gobierno Federal, es para dejar mal al panismo a nivel nacional, sin embargo, hay más “peces gordos” que están inmiscuidos en problemas de otros partidos.

“Hay muchos peces gordos aquí de otros partidos, esperemos que la barredora sea pareja, esperemos que sin distinción de partidos se aplique la ley y la justicia y no utilicen a Lozoya, solo para distractores y para temas políticos electorales”, concluyó.