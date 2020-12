Mesura y sujetarse a las decisiones de dirigentes: Inurreta y Farías

“Que nadie se apasione”, pide Inurreta a panistas que buscan candidaturas

“Que nadie se apasione”, pidió el Diputado José Inurreta Borges previó a la definición de la coalición electoral en la que participarían los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

En entrevista, reafirmó que él “no se baja” de la carrera por ser el próximo candidato a la Alcaldía de Campeche; sin embargo, aseguró que antes de pelear posiciones se debe tener claro qué es lo que quiere conseguir con este acuerdo.

Lejos de sentirse amenazado por la posibilidad de ser desplazado y no aparecer en las boletas, se dijo listo para intercambiar ideas y formar un plan de trabajo atractivo para los campechanos.

“Vamos a hablar de las políticas públicas que vamos a impulsar, por ejemplo, para reactivar la economía, eso se necesita; yo no me siento afectado porque sé que soy parte de ese universo, y sin aferrarme a nada, sé que vamos a estar allí impulsando y trabajando”.

“Así que a todos aquellos que les asusta una coalición, primero que se pongan a pensar en Campeche, primero que se pongan a pensar en la economía, en el trabajo, en los jóvenes en las mujeres, en cómo salir adelante”, declaró.

Reiteró que todos deben aportar ideas de lo que se quiere para mejorar nuestro entorno.

“Entiendo las declaraciones de mi compañero, lo respeto, sin apasionamientos vamos primero a hablar de qué se quiere para Campeche, todos los partidos han cometido errores, pero estamos a tiempo de hacer las cosas bien”, refirió.

¿Si no te toca la candidatura te sumarías? Se le cuestionó.

“Yo estoy en la mejor disposición de lo que diga la gente, tengo una aspiración, lo he manifestado, no me voy a bajar, pero antes que definir la coalición, quiero ver cuál es el plan de trabajo que se impulsará, yo estoy por mi partido interesado en la Presidencia Municipal, pero no es una cuestión solo de Pepe, se necesita de la gente, de los jóvenes y un proyecto de trabajo”, finalizó.

Salvador Farías González, Presidente Municipal de Candelaria, reafirmó que de concretarse la alianza PAN-PRI-PRD, el aceptará lo que disponga su dirigencia nacional y se esforzará para que él sea quien encabece la coalición rumbo a la gubernatura.

Luego de defender ante Diputados locales su proyecto de Ley de Ingresos por 374 millones 428 mil 470 pesos, reafirmó que particularmente no ve con buenos ojos la coalición, sin embargo, los militantes han decidido y ellos no se equivocan.

Mencionó que él espera lo que resuelvan sus dirigentes, nacional Marko Cortés Mendoza y estatal Pedro Cámara Castillo; tras ello, cumplirá los requisitos para contender, “no nos bajamos del caballo, estamos pendientes”.

“Vamos a platicar como lo están haciendo los partidos, ahorita el PRI, el PAN y el PRD lo están platicando se sientan a la mesa, nosotros tenemos que esperar qué sale de esa mesa, para salir adelante y decir que le tocará a Chava, sino le toca nada a Chava Farías se aguanta al 2024”, declaró.

En tanto eso sucede, sostuvo que sigue trabajando, reuniéndose con la militancia panista quien le refrenda su apoyo para contender en la elección del año entrante, ya sea como candidato a gobernador u otro espacio de elección popular.

A diferencia de otros actores políticos que condicionan la posibilidad de una alianza, expresó que escuchará el sentir de los militantes panistas y no irá nunca en contra de las decisiones del partido que lo ha llevado a gobernar Candelaria en tres ocasiones.

“La verdad que yo soy plural, yo esperaría a ver qué viene de las alianzas o de la alianza, lo que venga; yo creo que todos los militantes tienen razón y si votaron a favor es porque quieren salvar a México, pues yo por ahí voy”, aseguró.

Se pronunció para que en la mesa de negociación, se ponga los nombres de los mejores candidatos, uno por cada partido y que los ciudadanos elijan quien tiene el mejor proyecto y la mejor hoja de vida para contender por el Gobierno del Estado.