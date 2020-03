El plan de rescate a microempresarios debe ser inmediato

El diputado Jorge Ortega Pérez señaló que es ahora cuando más necesitan el apoyo los microempresarios para el pago de nómina, proveedores y para su propio sustento

El diputado Jorge Ortega Pérez confió en que el plan de rescate a microempresarios del Gobierno Federal por la contingencia del COVID-19, sea inmediato y no cuando haya pasado la crisis, “ahora es cuando más lo necesitan para el pago de Nómina, a proveedores y para su propio sustento”, enfatizó.

Coincidió en que la cuarentena en que se mantiene la población como medida preventiva por esta pandemia, son los pequeños empresarios quienes más están padeciendo la falta de ventas, al igual que las personas que viven de lo que tienen que salir a la calle a vender sus productos todos los días.

“Con la inactividad y al haber menos afluencia de personas en las calles les repercute directa y negativamente, porque de eso es de lo que viven”, expuso.

Recalcó que el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador que dijo cuenta con 25 mil millones de pesos para apoyar a un millón de microempresarios con créditos de 25 mil pesos, llega en un buen momento, pero “tendremos que esperar cuáles son las líneas de acción y reglas de operación de este plan por la contingencia”, mencionó.

En entrevista, Ortega Pérez insistió en qué hay que esperar no sean las mismas directrices que otros programas asistenciales que ha abanderado el presidente y que han demostrado una falta de eficacia y eficiencia, “porque se duplica el recurso o no les llega a todos, no hay reglas de operación bien establecidas y ante esta crisis mundial esperemos hagan lo necesario pero con estrategias y planeación y lleguen a quienes lo necesitan”.

Afirmó que es necesario que las autoridades, sea federal, estatales o municipales se tomen con seriedad los planes de contingencia que anuncian, “y no solo sea para dar la nota, el chiste es que exista un trabajo eficaz y eficiente”, insistió, porque “el país la va a pasar mal, y dicen expertos que todavía la crisis económica va a empeorar con los pasos de los días y meses”.

Significó que es necesario también que el Gobierno Federal asuma su responsabilidad y ponga en marcha toda su capacidad operativa, y confió en que los recursos sí lleguen a los microempresarios, al igual a las grandes empresas.