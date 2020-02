¡Que se castigue a quien sea, no vamos a ser abogados de nadie!

*Ante la insistencia del entrevistador, Alejandro Moreno, no rehuyó a la pregunta por la detención de Emilio Lozoya o a que tengan que expulsar a EPN del PRI. “No me corresponde”, para eso hay órganos jurisdiccionales dentro del Partido, sostuvo.

*Preciso, sin titubeos reviró al periodista: quien viole la ley, quien haya cometido un ilícito, y se le compruebe mediante un proceso que se le respete sus derechos consagrados en la Constitución, sea del PRI, del PAN o Morena, se tiene que castigar.

*Les dejamos la segunda parte de esta entrevista del líder nacional del PRI, Alito Moreno.

IN.- A ver, yo creo que aquí es importante hacer esta diferenciación, a quién está dirigida una campaña que, efectivamente, está atrayendo a, por lo menos, a discutir al PRI, ¿no? ¿A quién está dirigida, a los priistas, a aquellos que a lo mejor se decepcionaron por el candidato del 2018, que a lo mejor se decepcionaron por decisiones que tomaron en dirigencias anteriores que no representaba lo que había venido siendo el PRI en la vida interna del partido?

AMC: Algo te digo, nosotros en el PRI hemos sido autocríticos, nosotros reconocemos que se cometieron errores, errores que se cometieron en otras dirigencias, las instituciones no fallan, quienes fallan son las personas, las personas que cuando cometen un ilícito tienen una presunción de algún acto de corrupción, son los que meten en el dime (y diretes) la plática del ciudadano de que no cumplen, de que fallan, (y esos) son las personas, son los individuos, y ellas deben enfrentar la ley, pero nosotros estamos trabajando para acercar a los priistas, para que se sientan orgullosos de militar en nuestro partido, y al final del día, pues hay los que están en el PRI, los que quieren al PRI, y los que no quieren al PRI, (vivimos)en una democracia…

IN.- ¿A ellos no les estás hablando con este spot?

AMC: Yo le hablo a mi gente, al electorado, importante es que queremos comunicarnos con ellos, que son nuestros militantes, y esos millones de jóvenes que no conocían y que van a participar por primera vez, que no conocían lo que hemos construido en las instituciones para darle certeza y certidumbre a México.

IN.- Muy bien, ahora, dices tú, en estos años el PRI ha construido estas instituciones, la respuesta de la palestra pública es: “pues no les quedaba de otra”, tampoco lo hicieron con su dinero, era de los mexicanos.

AMC: Pero que lo reconozcan, tampoco nos pueden querer echar, por eso el spot retador, y tu, te gusta el ser, digamos ¿irónico?, y claro, en esta nueva forma de comunicar con la sociedad moderna, digital, tecnológica en redes sociales, ve la gran conversación que hay en redes sociales, así que, está en el ánimo y en la constante discusión permanente.

IN.- Ahora, Enrique Peña Nieto también fue creado por ustedes…

AMC.- bueno, al final del camino él fue un militante del PRI…

IN.- ¿Todavía es un militante del PRI? ¿Cuándo lo vas a expulsar del PRI?

AMC.- Creo que al final del día…

IN.- ¡Ya es justo…!

AMC.- No es responsabilidad de un servidor, nosotros estamos para construir, y estamos…

IN.- ¿Tú crees que es necesario expulsar a Peña Nieto?

AMC.- Lo que tiene que hacer el partido es unirse, trabajar, creo firmemente que un dirigente partidista no está en la persecución de ningún compañero militante del partido, están los órganos en el partido, está la Comisión de Justicia Partidaria, está la Comisión de Ética Partidaria y están los encargados de tomar decisiones, soy ajeno a todo ello.

IN.- Dice el abogado de Emilio Lozoya, porque, además, sale el spot y detienen a Emilio Lozoya, ¿qué opinas de la detención de Emilio Lozoya?

AMC.- Para no salir del contexto. Yo te diría, primero, la campaña salió un día antes, a las 9 de la noche, bueno, yo no tengo una bola de cristal ni soy pitoniso para tener claro que al otro día iban a detener a una persona que formó parte de un gobierno encabezado por un priista. Pero yo les pregunto ¿qué tiene que ver el PRI en eso? ¿qué tiene que ver el PRI?

IN.- Ahí te va, el abogado de Emilio Lozoya dice: Emilio Lozoya no se mandaba solo. ¿qué tiene que ver el PRI? El presidente, el jefe de Emilio Lozoya era priista…

AMC.- Estoy de acuerdo, pero ese (Lozoya) no es del PRI

IN.- Luego acusan de desvío de dinero a campañas del PRI

AMC.- A ver, yo todo lo que se diga, que se señale, ¡que se pruebe! y al final del día será un juez y una autoridad jurisdiccional quien habrá de sancionarlos y castigarlos ¿o no?

IN.- ¿Qué se castigue a Peña Nieto y a Emilio Lozoya?

AMC.- ¡A QUIÉN SEA! En el PRI lo hemos dicho, no vamos a ser abogados de nadie, quien viole la ley, quien haya cometido un ilícito, y se le compruebe mediante un proceso que se le respete sus derechos consagrados en la Constitución, sea del PRI, del PAN o Morena, se tiene que castigar

IN.- ¿Incluyendo a Peña Nieto?

AMC.- ¡Incluido Peña Nieto, incluido cualquiera!

IN.- Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Es el presidente nacional del PRI que dice que con este spot van a haber más…

AMC.- ¡Van a haber más y mejores! tienen que estar listos para verlos.