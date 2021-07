“Que se haga costumbre”, en Operativo Prudencia

En reforzamiento a la campaña “Que se haga costumbre” y como parte del Operativo Prudencia, personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 recorrió diversas calles del Centro Histórico de la Ciudad de San Francisco de Campeche para exhortar a la población a no bajar la guardia y cumplir con las medidas principales para prevenir el Covid-19, como son el lavado de manos, estornudo de etiqueta, sana distancia y uso correcto del cubrebocas.

Durante las visitas realizadas el jueves 8 de julio del presente año, recorrieron las calles 18, 51, 53, 55, 57 y 59, donde visitaron 125 establecimientos, orientando a 249 personas y se entregando 24 carteles y 40 caretas.

Asimismo, en Champotón personal de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Campeche(Copriscam) llevó a cabo la suspensión de actividades del establecimiento “Modatelas” por no contar con las medidas sanitarias de protección contra el Covid-19, como es el uso de cubrebocas del personal que atiende y de los usuarios que ingresan, no contar con gel antibacterial para la desinfección de manos, tapete sanitario con solución desinfectante, equipo para el monitoreo de temperatura y no cumplir con el aforo permitido de acuerdo con la semaforización vigente.

Es preciso mencionar que las autoridades de salud han clausurado negocios de diversos giros durante los últimos días por incumplir las disposiciones sanitarias ordenadas para detener la propagación del Covid-19, por ello, de manera continua señalan que el Covid-19 es un asunto de seguridad nacional y estatal, y las disposiciones impuestas para detener la propagación del virus en Campeche deben acatarse porque de lo contrario se procederá con energía aplicando sanciones que van desde multas económicas hasta suspensiones temporales o clausuras definitivas.