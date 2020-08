Que siga Ley Seca, primero la salud pública: Rashid Trejo

Recordó que la primera vez que se levantó la Ley Seca, se volvieron a disparar los casos de contagios por la venta y consumo, sobre todo el consumo desmedido de alcohol

El Diputado de Morena, Rashid Trejo Martínez, aseguró que lo primordial es salvaguardar la salud de todos los campechanos, pues si bien se tiene una fase amarilla, pero no es para que se levante la Ley Seca.

En entrevista el Legislador señaló que, con el cambio de color se han abierto plazas, comercios, algunos restaurantes y de esta manera ir reactivando la economía en parte del Estado. “Es cierto de que hay que un grupo, no voy a decir que muy grande ni muy pequeño, pero hay un grupo, un sector de que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas y que tal vez se encuentran escasos o en una crisis, pero aquí lo primordial es la salud”, sentenció.

Recordó que la primera vez que se levantó la Ley Seca, se volvió a disparar los casos de contagios por la venta y consumo, sobre todo sobre el consumo desmedido de alcohol. Aseguró que se deberá de esperar, para poder levantar la ley seca en todo el Estado, pues reiteró que primero es la salud además de esperar a que los casos positivos sigan descendiendo.

“Si se decide levantar la Ley Seca, bueno, ahí ya estará a cargo de la Secretaría de salud y ahí más abajo la Copriscam junto con la Secretaría de Gobierno, quienes serán los que den a conocer las medidas para poder regresar a la venta de bebidas alcohólicas”, dijo.

En este sentido, el morenista exhortó a los ciudadanos que con Ley Seca o no, a seguir cuidándose a no relajar las medidas de cuidado al salir con cubrebocas y todo lo necesario para protegerse. Al final Trejo Martínez solicitó no levantar la Ley Seca, pues ya se hizo una vez y los contagios se elevaron, además de que entiende al sector empresarial pero primero es la salud de todos.