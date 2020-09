Quejas e inconformidad por la contaminación del río Candelaria

El área de Servicios Públicos ha instalado botes recolectores de basura, pero es lamentable que la gente haga caso omiso y toda su suciedad la tire al río

CANDELARIA.- Qué lamentable que teniendo un río tan hermoso y que pocos lugares cuentan con algo así lo tengan en estas condiciones, gente inconsciente que van a divertirse o pasar el rato y no tengan la decencia de recoger su basura y la dejen así como si nada, ocasionando focos de contaminación y en perjuicio de las especies que ahí habitan, por favor háganlo por las futuras generaciones; padres, eduquen a sus hijos y pongan el ejemplo del cuidado del medio ambiente, recordemos que la ciudad más limpia no es la que más se barre si no la que menos se ensucia, ayudemos por un Candelaria limpio.

De acuerdo con nuestro punto de vista en otros municipios como Escárcega, Champotón y Campeche cuentan con áreas de ecología y medio ambiente para el cuidado de los mantos acuíferos, ríos y mares, es importante que en el municipio de Candelaria también haya una dirección o una dependencia que sancione o castigue a las personas que dañen de tal manera el medio ambiente.

Sabemos que el malecón de la ciudad está abierto para todas las personas pero qué pasaría si no pudieran ir a disfrutar de una tarde amena con su familia debido a las condiciones muy lamentables en las que se encuentra el río Candelaria, nuestro río y nuestro ecosistema es uno de los más hermosos, cuidemos el medio ambiente ya que gracias a esta flora y fauna contamos con oxígeno y agua de calidad.

Aún estamos a tiempo para cuidar el río Candelaria si vemos y observamos a alguna persona tirando basura, nosotros mismos podemos llamarle la atención e indicarle que está mal lo que está haciendo; hasta donde sabemos el área de Servicios Públicos ha instalado botes recolectores de basura, pero es lamentable que la gente haga caso omiso y toda su suciedad la tire al río Candelaria.