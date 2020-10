¡Queremos nuestras casas, no dinero!: Colectivo 3 Barrios

Hasta el 3 de diciembre darán el resolutivo al amparo interpuesto en el Juzgado Primero Federal donde se pide la reubicación de las vías del ferrocarril por la construcción del Tren Maya, señaló Guadalupe Cazares, integrante del Colectivo Tres Barrios.

“Así vamos a seguir porque no estamos pidiendo dinero, lo único que queremos es la reubicación de las vías y que nuestras casas se conserven, seguiremos en esto, espero que el gobierno, en este caso el Poder Judicial, no sea tan lento porque parece ser que tiene una consigna de no darnos la razón o de retrasar todos los resolutivos y audiencias de lo que hemos tenido derecho”.

Significó que como campechana quiere lo mejor para su estado, pero considera que las vías férreas ya cumplieron su plan desde hace más de 80 años, por ello, la mejor opción es reubicar las vías fuera de la ciudad.

Señaló que en caso de que el proyecto siga como hasta ahora, más de 500 familias campechanas directamente saldrán afectadas, pero cuando empiece la operatividad del Tren dentro de la mancha urbana también afectará a cientos de campechanos.

“Quiero lo mejor para mi estado pero lo que pienso que estas vías férreas ya cumplieron su obra su plan de hace más de 80 años, nosotros somos los afectados directamente pero cuando entre el proyecto del Tren dentro de la ciudad afectará vialidades y hasta posibles accidentes”.

Guadalupe Cazares insiste en tener un título de donación que data de 1893 cinco generaciones han habitado este predio que estuvo antes que cualquier proyecto ferroviario, por eso culturalmente y tradicionalmente tenemos derecho a esto y en caso que nos desalojen nos van a desarraigar y nos quitarán nuestra identidad como personas.