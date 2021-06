Queremos participar en las decisiones: CCE

“El problema está en que se creen todólogos, toman decisiones unilaterales, tenían que hablar con el Consejo Coordinador Empresarial, qué es el eje rector de todas las empresas y aglutina a todas las cámaras empresariales, para tomar esas decisiones y no para sacar beneficios personales”, señaló el Presidente del CCE, Víctor del Río R. de la Gala, respecto a las restricciones anunciadas por la Secretaría de Salud.

Señaló que no ha recibido ninguna llamada, ellos han buscado el Secretario de Salud y no han recibido respuesta pues no contesta el teléfono, además, han mandado oficios donde han solicitado reuniones y no hay respuesta alguna.

Hizo una invitación al Secretario para tener una reunión inmediata con los empresarios y tomar la mejor decisión y no seguir afectando al sector económico.

Sugirió que se regrese el aforo que se tenía antes, que sean los empresarios los vigilantes y que se cumplan las disposiciones.

Recalcó que es sumamente preocupante, todo el sector empresarial y el comercial están muy preocupados por la situación que hoy se da principalmente por el tema de la salud que es lo que hay que privilegiar, pero el tema económico, dijo, es una pandemia que está lastimando a toda la sociedad.

Puso como ejemplo que en el tema de los restaurantes, un sector muy castigado, antes tenían un aforo del 65% y se la estaban viendo difíciles, si ahora lo reduces al 25%, se van a acabar. Mejor decirles que cierren, ahora sí van a tener que gastar en energía eléctrica, sueldos pero no van a sacar ni siquiera para sus pagos.

No es una buena decisión, recalcó, bueno sería que se deje el 65% pero que se cumpla. Antes tenían 75% pero tenían un aforo del 100%.

“Porque también hay que decirlo, muchos empresarios, no todos, no lo cumplen, pero ahí está la autoridad para ejercer que se cumpla la ley. Tendría que haber un gran acuerdo entre los empresarios, entre el sector, la Secretaría de Salud para que pase a tener un 65%, pero si no lo cumples vas a tener una sanción ejemplar”, dijo.

Destacó que no se les ha tomado en cuenta y eso es muy grave, pues han insistido en reiteradas ocasiones que tenemos que trabajar de la mano con el gobierno que no es todólogo, trabajar conjuntamente cuando se vayan a tomar decisiones que están lastimando terriblemente.

“¿Por qué no acercarse a nosotros para que conjuntamente tomemos la decisión y le pueda servir a la sociedad. El cierre del malecón a las 11 de la noche como si el Covid saliera, en ese momento nadie está en el malecón a las 2 de la mañana, son medidas inexplicables. El tema de la ley seca es una decisión que está realmente mal, pues perjudica a muchísimos comercios y fomenta el clandestinaje”, especificó.