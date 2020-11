“Queremos trabajar”, es el grito / Exigen abrir Guarderías del IMSS

Dueños y educadoras de guarderías subrogadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se manifestaron para exigir la reapertura de estos espacios infantiles, pues aseguran que se trata de una actividad esencial y, sobre todo, cuando Campeche se encuentra en semáforo verde. Con pancartas en mano y a la voz de “queremos trabajar”, desde muy temprano se concentraron en el monumento del Pescador situado frente a la delegación del IMSS Campeche, a quienes también le exigen que paguen los meses atrasados para el funcionamiento.

En entrevista, el Presidente de la Asociación Estatal de Guarderías Campeche, Juan Candelario Uribe Sierra, insistió que las guarderías están consideradas como actividad esencial, e incluso, han recibido solicitudes de padres de familia para su apertura, ya que muchos han regresado a sus labores y no cuentan con el apoyo para el cuidado y educación de sus hijos.

Informó que son 8 guarderías que atienden a un total de 908 niños de 43 días de nacidos hasta los 4 años y se mantienen cerradas desde el mes de marzo viéndose afectado una plantilla laboral de 238 empleos, a pesar de que de acuerdo al Diario Oficial de la Federación desde el 29 de mayo fueron consideradas como actividades esenciales.

“Hasta el día de hoy no hemos podido laboral aunque cumplimos con todos los estándares Covid-19, con los cursos y todo e independientemente que no nos han podido otorgar el pago oportuno, entonces si no tenemos para pagarle a los empleados no hay corresponsabilidad, entonces estamos viviendo una situación problemática por parte del Seguro Social. No nos pagan desde octubre y no nos han sacado el factor niño”, puntualizó.