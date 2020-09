Quien viole el acuerdo para venta de alcohol, pierde su patente: González Pinzón

El Secretario de Salud, José Luis González Pinzón, dio a conocer que si se detecta algún establecimiento que no esté acatando las medidas dadas a conocer con el levantamiento de la Ley Seca, se le retirará de manera definitiva la licencia para venta de alcoholes.

En entrevista, dijo que todas las medidas que se han dado a conocer son con la finalidad de evitar rebrotes y que se incremente la ocupación hospitalaria, pues también viene la temporada de influenza en el Estado.

“El día de hoy estamos en 1.2 a 1.3 de contagio, cuando a nivel nacional se está al 6 por ciento, y nosotros estamos disminuyendo, como se informó tenemos pocos casos activos en todo el estado y reportado tenemos una transmisión de 1 a 1 no más y queremos que sea menos, nosotros vamos por fracciones y la disminución del porcentaje es muy pequeño, pero lo más importante es seguir cuidando la salud”, apuntó.

Señaló que la semaforización aún se encuentra en amarillo y se está reactivando la economía en el Estado de manera paulatina, ordenada, por lo que solicitó a la población que, si no tienen nada que hacer en la calle, no salga pues aún no es el momento.

El funcionario estatal dijo que el levantamiento de la Ley Seca no es una invitación a consumirla, ya que nadie está obligando a nadie a ir hacer las filas para poder comprar cerveza, e insistió a los campechanos a que no son momentos de reuniones.

“Evitemos hacer reuniones todavía, aun no es tiempo de socializar y por eso seguimos restringiendo algunos establecimientos, pero también a nosotros nos toca hacer parte de las verificaciones y durante el periodo que se evitó la venta de bebidas alcohólicas se realizaron más de 367 operativos y se llevaron más de 7 mil 500 inspecciones y se clausuraron 83 establecimientos de manera temporal”, concluyó.