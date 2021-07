Quienes logren quedarse, ya nos veremos en las internas / Los sinvergüenzas no tienen cabida en el PAN: Pedro Cámara

“En la brega de la eternidad hay que ser congruentes no sinvergüenzas y también se vale tener afinidad por una persona y si esa es su línea de acción pues respetarla, creo cada persona toma la decisión que quiere, pero en el PAN hay lineamientos, hay estatutos, reglamentos que regulan esto”, precisó el Presidente Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) sobre los procesos que se siguen para expulsar o sancionar a los traidores de la pasada jornada electoral.

Sostuvo que entre todo el qué hacer del PAN, hay una comisión que es la de orden y es la encargada de recibir quejas antes, durante o después de unas elecciones, es decir todo el año, sobre hay alguna violación de algún tema partidista.

Estos procesos surgen de personas que se quedaron en el PAN, y “que se rompieron el lomo” por el PAN, de salir a pedir el voto por el PAN y no de gente pseudo panistas que pidieron el voto por otro partido por lo que hicieron lo conducente y presentaron sus denuncias y evidencias ante la comisión pertinente quien notificó a las partes, mismas de las cuales no quiso decir nombres ni números de militantes señalados por esta situación.

En un actual segundo bloque de audiencia esperando una tercera, se explicó que “a las partes se les notifica que están siendo acusadas para que se presenten, se defiendan y se arme un expediente que se va a México y determine, que en algunos casos es expulsión y en otros sanciones que van desde dejarlos sin derechos por un tiempo hasta alguna otra sanción de otra índole”.

Pedro Cámara precisó que la vida en el PAN es clara por lo que aquél que se quiera hacer el o la olvidadiza de los estatutos y bases que rigen el parrido simulando ser un ignorante es un sinvergüenza, “hay gente como una persona que ya hasta fue presidenta del partido y no conoce los estatutos la sinvergüenzada de ese tamaño, y aquí es simple estas o no estás”.

Sobre el número total de panistas que están siendo procesados para una posible sanción o expulsión aseguró no tener la información en el escritorio sobresaltando es facultad enteramente de la comisión de orden.

Lo que sí señaló es la “mañosidad” de quienes ya tiene experiencia en la parrido y que incluso han llevado la batuta del partido, a quienes no les podrá prácticamente tocar, pues supieron hacer las cosas durante el proceso electoral y ninguna prueba se les pudo encontrar.

“Hay personas que apoyaron a otras personas y se escondieron en el anonimato y en la sombra como viles ladronzuelos y con eso es complicado que les puedas hacer alguna sanción o que alguien se manifieste porque al final hay que mostrar evidencia del hecho”.

Sobre la próxima renovación de la dirigencia estatal, Cámara Castillo indicó que a pesar de los tiempos, el PAN es democrático dejando entre ver que ya varios han alzado la mano para poder aspirar al cargo. Sin embargo enfatizó que los que aspiran algo dentro del PAN deben ser sólo aquellos que se quedaron a dar a la cara por el albiazul, “el sinvergüenza que no lo hizo yo no le vería la calidad moral para venirse a aparar, pero hay algunos que no la tienen y todavía quieren venir a desgarrarse las vestiduras pero de eso está hecho la democracia panista y hay que trabajar con ello y en las internas nos veremos, no hay más que decir”.